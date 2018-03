Ein türkisches DITIB-Gemeindezentrum in Reinickendorf hat am frühen Sonntagmorgen gebrannnt. Verletzt wurde durch das Feuer in den Moscheeräumen niemand - die Polizei geht von einem politisch motivierten Anschlag aus.

In einer Moschee in Berlin-Reinickendorf hat es am frühen Sonntagmorgen gebrannt. Die Polizei geht dabei von einer politisch motivierten Brandstiftung aus, bestätigte eine Sprecherin am Sonntagvormittag rbb|24. Verletzt wurde bei dem mutmaßlichen Anschlag in den Räumen des türkischen "Koca Sinan Camii"-Kulturvereins in der Pankower Allee niemand.

Gegen zwei Uhr hatten Zeugen dort klirrende Fenster gehört, so die Darstellung der Polizei. Sie sahen drei junge Männer, die in Richtung Leffeplatz davonliefen. Anschließend entdeckten Zeugen eine eingeworfene Scheibe an dem Moscheeverein - und dass es in den Räumen im Erdgeschoss des Mehrfamilienhauses brannte. Sie alarmierten die Feuerwehr, die mit 60 Leuten anrückte. "Wir haben dann mit aller Gewalt versucht, ein Übergreifen auf die restlichen Räume zu verhindern und auf das angrenzende Wohngebiet", sagte der Einsatzleiter. Gegen 3.30 Uhr war das Feuer gelöscht.