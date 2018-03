Ein Angler ist bei Stechlin im brandenburger Landkreis Oberhavel in einen zugefrorenen See eingebrochen und ums Leben gekommen. Ein Anwohner habe den teils auf dem Eis und teils im Wasser liegenden 56-Jährigen am Sonntagnachmittag entdeckt, teilte die Polizei in Neuruppin am Montag mit. Er alarmierte die Feuerwehr, die versuchte, den Mann vom Eis zu retten.

Als die Retter den etwa 80 Meter vom Ufer entfernten Angler greifen wollten, versank dieser demnach im Wasser. Er wurde nach fünf Minuten geborgen, eine Wiederbelebung gelang aber nicht. Nach dem Einsatz musste laut Beamten ein Feuerwehrmann wegen Unterkühlung ärztlich behandelt werden.