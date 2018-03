Die hohe Zahl der erkrankten Mitarbeiter stelle das Unternehmen "organisatorisch vor erhebliche Herausforderungen", hieß es. Nach Informationen der "Potsdamer Neuesten Nachrichten" ist fast jeder fünfte Fahrer krank. Um den Verkehr in der Landeshauptstadt zu gewährleisten, müssten Mitarbeiter aus der Verwaltung und Werkstatt, die über entsprechende Führerscheine verfügen, im Fahrdienst eingesetzt werden.

Die Grippewelle in Brandenburg trifft auch Krankenhäuser, Gerichte und den öffentlichen Nahverkehr. Wegen eines erhöhten Krankenstandes könne es vereinzelt zu Ausfällen bei Bussen und Straßenbahnen kommen, meldete etwa der Verkehrsbetrieb Potsdam (ViP).

Krankenhäuser sind am Rande ihrer Belastungsgrenze. Zum einen sorgt die Grippe für außergewöhnlich viele Patienten. Zum anderen verzeichnen sie unter den eigenen Mitarbeitern einen hohen Krankenstand. Einige Krankenhäuser hatten deshalb Anfang der Woche in Absprache mit der Leitstelle der Feuerwehr einen vorübergehenden Aufnahmestopp ausgesprochen. Mittlerweile beruhige sich die Situation aber wieder.

Auch Gerichte sind von der Grippewelle erfasst worden. Im Amtsgericht Cottbus sei die Situation in mehreren Abteilungen "mehr als schwierig", so Gerichtssprecher Michael Höhr. Für Besucher und Anrufer könne es daher in den kommenden zwei Wochen zu erheblichen Verzögerungen kommen.