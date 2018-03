dpa/Jan Woitas Audio: Inforadio | 26.02.2018 | Amelie Ernst | Bild: dpa/Jan Woitas

Unterwegs in Brandenburg - "Immer eine zweite Kugel im Lauf haben, ne?!"

03.03.18 | 08:43 Uhr

Brandenburger Jäger haben Wildschweine im Visier. Allerdings nicht nur, weil die Abschussprämie wegen der drohenden Schweinepest erhöht wurde - sie breiten sich fröhlich aus. Amelie Ernst hat den Jäger Frank Wilke bei einer nächtlichen Wildschweinjagd begleitet.



Jagen ist nichts für einsame Wölfe - oder anders gesagt: Gemeinsam fällt es einfach leichter, zwei Stunden vor Mitternacht bei einem Grad Minus loszuziehen. Auf dem Weg zum Hochsitz auf einem Feld nahe Stechow im Havelland holt Frank Wilke noch seine Jagdgenossin Grit Scholz ab. Kein Mensch ist mehr unterwegs um diese Zeit, Schulz und Wilke haben die Landstraße für sich. "Ich muss mal nochmal sehen, wo der Wind genau herkommt. Wir sind jetzt bei Süd/Südwest, ich habe vor fünf Minuten nochmal geguckt," sagt Wilke. Der Wind ist wichtig: Steht er schlecht, dann wittern die Schweine ihre Jäger schon von Ferne und bleiben im Wald. Wilke und Scholz allerdings wollen sie auf freiem Feld antreffen, bei der nächtlichen Futtersuche.



Wer Schwarzwild jagt, der muss sich auf die Nachtjagd einlassen: Für Wilke ist das eine klare Sache und kein Hobby: "Da muss man dann schon so ein bisschen schweineverrückt sein. Das habe ich in den Genen von meinem Vater. Die Schisser sind entweder in den Morgenstunden oder in den Abendstunden unterwegs."



Nächtliche Fahrt im Wald ohne Scheinwerfer

Als es raus aus den Ort und rein in den Wald geht, schaltet Wilke die Scheinwerfer seines Kombis aus – zur Tarnung: Die Wildschweine sollen sie schließlich auch nicht sehen. Dafür sieht Wilke jetzt etwas und bremst vorsichtig. "Hier waren gerade drei Lichterpaare. Von der Farbe her sah es mir aus wie Rehwild, es kann aber auch Fuchs gewesen sein. Du gehst auf die Mistkanzel und wir gehen eine Kanzel weiter." Grit Scholz steigt aus und klettert samt Gewehr und kleinem Rucksack auf einen Hochsitz am Waldrand, genannt Misthaufenkanzel. "Meine Jungjägerin, die guckt immer sehr, sehr aufmerksam. Die hat einen exzellenten Visus. Die sieht wie ein Luchs", freut sich Frank Wilke.

Er parkt seinen Kombi ein paar hundert Meter weiter auf einem Waldweg und läuft das letzte Stück bis zum Hochsitz zu Fuß. Das Maisfeld ist längst abgeerntet. Für Wildschweine ist trotzdem noch eine echte Attraktion.



Der Vollmond wirft sein helles Licht auf die Maisbrache. Es ist mittlerweile Mitternacht und klirrend kalt hier oben auf dem Hochsitz. Ohne die dunkelgrüne Funktionsjacke und je zwei dicke Pullover und Hosen wäre Frank Wilke jetzt aufgeschmissen. "Da ist einer auf 300 Meter." Ein Wildschwein hat sich allein aus dem Wald herausgetraut und schaut sich neugierig auf dem Maisacker um. Auch durch das Fernglas ist kaum zu erkennen, ob es sich um ein männliches oder um ein weibliches Tier handelt. Wilke will es genau wissen. Er schleicht vorsichtig über den Acker, das Gewehr in der Hand. Doch plötzlich: ein Schuss.

Suche nach dem angeschossenen Überläufer

Das könnte Jagdkollegin Grit Scholz auf der Misthaufenkanzel gewesen sein – hat sie das Wildschwein getroffen? Zu sehen ist es jedenfalls nicht mehr. "Das war von der jagdlichen Entfernung um die einhundert Meter. Eine Situation, die umzusetzen möglich ist. Wir warten mal, sie wird sich ja melden." Wilke schaut auf sein Smartphone – noch tut sich nichts. Vielleicht hat Grit noch mit dem Wildschein zu tun. Dann doch die erlösende Nachricht: "Sau tot – wir kommen!"

Nach ein paar Minuten ist Wilke am vermeidlichen Ort des Geschehens. Grit Scholz kommt ihm schon entgegen. "Ich habe ihn erst gesehen, als er hier auf dem Weg war und dann kam der Jungjäger-Kardinalsfehler, habe noch was drin gehabt und es machte nur noch klick. Das war eine Achtertruppe, alles eine Größe, Überläufer, der lag glatt in neun Minuten." Grit Scholz hat das Tier nicht optimal getroffen. Das ein oder zwei Jahre alte Wildschwein, genannt der Überläufer, stand plötzlich wieder auf. Ihr fehlte die zweite Patrone im Lauf und es konnte in den Wald entwischen. "Putzmunter, Schweinekino."



Wilke und Scholz suchen auf dem Acker nach Blutspuren – dem sogenannten Schweiß. Sie müssen das angeschossene Wildschwein finden. "Das ist Leber, der war in Zeitlupentempo unterwegs, hat hat hier längere Zeit gelegen." Sie vermuten das verletzte Tier versteckt in einem Busch und hoffen, ihn dann da verendet zu finden. Nun heisst es erst einmal warten. Die beiden Jäger fahren zurück nach Hause, wärmen sich auf und holen Frank Wilkes Dackel, namens "Dackel". Der ist zwar taub, aber dank seiner Nase immer noch bestens für die Nachsuche geeignet. Zurück am Tatort, nimmt "Dackel" sofort die Fährte des angeschossenen Wildschweins auf und flitzt in den Wald. Scholz und Wilke kommen kaum hinterher. Eine Stunde lang schlagen sich Wilke, Scholz und der Dackel durch das Unterholz bis sie den Überläufer endlich entdecken.



Sie haben Mühe, das kräftige Tier in den Kofferraum zu hiefen. Im Auto findet dann die Manöverkritik statt. "Einfach merken, wenn sie umfallen, rangehen, nachgucken, wo sitzt der Treffer. Und 'ne zweite Kugel im Lauf haben, ne?" Um drei Uhr nachts findet die Wildschweinjagd ein Ende. Nur was für Schweineverrückte eben.