Trotz geschlossener BSR-Recyclinghöfe haben am Wochenende zahlreiche Berliner ihren Sperrmüll abgeladen – und zwar vor den Entsorgungsstellen. Besonders betroffen waren Bereiche vor den Recyclinghöfen Behmstraße in Pankow, Fischerstraße in Lichtenberg und auch vor dem Recyclinghof Tempelhofer Weg in Schöneberg, so BSR-Sprecher Sebastian Harnisch am Montag im rbb.

"Die Notdienste unserer Straßenreinigung haben sich allerdings schon übers Wochenende bemüht, das gröbste dieser illegalen Müllablagerungen zu beseitigen", betonte der Sprecher. Doch am frühen Montagmorgen stapelten sich vor dem Recyclinghof Tempelhofer Weg noch mehrere Matratzen und Möbelstücke.