rbb/ Doris Anselm Audio: radioBerlin 88,8 | 01.03.2018 | David Donschen | Bild: rbb/ Doris Anselm

Nach Todesfahrt auf Tauentzien - BGH entscheidet über bundesweit erstes Mordurteil gegen Raser

01.03.18 | 06:43 Uhr

Können Raser Mörder sein? Die Berliner Richter verhängten lebenslange Haftstrafen gegen zwei Männer, die am Ku'damm einen tödlichen Unfall verursachten. Weil diese Revision einlegten, entscheidet am Donnerstag der Bundesgerichtshof - und warnt vor zu hohen Erwartungen.

Der Bundesgerichtshof (BGH) in Karlsruhe entscheidet an diesem Donnerstag, ob zwei Berliner Raser nach einem tödlichen Unfall wegen Mordes zu einer lebenslangen Haftstrafe verurteilt werden dürfen. Die beiden Männer hatten sich 2016 ein illegales Autorennen am Berliner Kurfürstendamm geliefert. Das Urteil wird am Nachmittag erwartet.

Das Landgericht Berlin hatte die Männer daraufhin erstmals in der bundesdeutschen Rechtsgeschichte wegen Mordes zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt. Dagegen haben die beiden Revision beim BGH eingelegt (4 StR 399/17).

Jeep flog mehr als 70 Meter weit

Die Berliner Richter sahen es als erwiesen an, dass die damals 24 und 26 Jahre alten Männer in der Nacht zum 1. Februar 2016 mit bis zu 170 Kilometern pro Stunde über den Ku'damm und den Tauentzien gerast waren und mehrere rote Ampeln überfahren hatten. Der Ältere hatte mit 160 Stundenkilometern eine rote Ampel überfahren und kurz vor dem KaDeWe den Jeep eines unbeteiligten Fahrers gerammt. Der 69-Jährige wollte an der Ecke Nürnberger Straße bei Grün auf die Straße einbiegen. Der Geländewagen, in dem er saß, wurde mehr als 70 Meter weit geschleudert. Der Fahrer starb noch im Auto.

Knackpunkt: Ab wann nahmen die Raser Tote billigend in Kauf?

Bereits am 1. Februar kamen die Richter am Bundesgerichtshof in Karlsruhe erstmals zusammen. Nach fast drei Stunden Verhandlung hielten Prozessbeobachter es für möglich, dass die Bundesrichter das Urteil des Landgerichts Berlin aufheben und an eine andere Strafkammer nach Berlin zurückverweisen. Auch der Sohn des 69-Jährigen Jeep-Fahrers nahm an der Verhandlung teil. Er ist nach wie vor davon überzeugt, dass sein Vater Opfer von Mördern wurde: "Mit 170 Sachen durch die Stadt zu fahren, das ist kein Fahren mehr. Das waren zwei fliegende Geschosse, das grenzt aus meiner Sicht an Terror auf der Straße", sagte er damals dem rbb. Umstritten ist, wann die beiden zur Tatzeit 24- und 26-Jährigen den Vorsatz fassten, bei ihrem illegalen Wettrennen auch Tote billigend in Kauf zu nehmen. Haben sie erst bei der Einfahrt auf die Unfallkreuzung am KaDeWe, wo sie den 69-jährigen Jeepfahrer totfuhren, den bedingten Mordvorsatz gefasst? Das wäre vielleicht zu spät für eine Verurteilung wegen Mordes.

"Es ging um den Kick und das Ansehen in der Raser-Szene", hieß es in dem Urteil der Berliner Richter. Bild: dpa/Britta Pedersen

Verteidiger plädierten auf fahrlässige Tötung

Das Berliner Landgericht war überzeugt, dass die Sportwagenfahrer bei dem illegalen Rennen "mittäterschaftlich und mit bedingtem Vorsatz" handelten. Sie hätten zwar niemanden vorsätzlich töten wollen, aber mögliche tödliche Folgen billigend in Kauf genommen, um zu gewinnen. "Es ging um den Kick und das Ansehen in der Raser-Szene", hieß es in dem Urteil, das bundesweit kontrovers diskutiert wurde. Die Gewerkschaft der Polizei bezeichnete es als "richtungsweisendes Signal" für Teilnehmer illegaler Autorennen in Deutschland. Die Verteidigung dagegen hatte auf fahrlässige Tötung für einen der Angeklagten sowie auf Gefährdung des Straßenverkehrs für den anderen plädiert. Die Anwälte argumentierten, der Vorsatz, an einem Rennen teilzunehmen, sei nicht mit einem Tötungsvorsatz gleichzusetzen. Auch wenn viele Gerichte auf ein grundsätzliches Urteil hoffen – der BGH warnte in der mündlichen Verhandlung vor überzogenen Erwartungen: Es werde dieser besondere Fall geprüft. Vor dem mit Spannung erwarteten Richterspruch verhandelt der BGH am Morgen zwei andere Raser-Fälle mit tödlichem Ausgang: Die Landgerichte in Bremen und Frankfurt hatten hier auf fahrlässige Tötung entschieden.