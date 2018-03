Zunächst die gute Nachricht: Ab dem 9. April verkehrt die Linie U5 nach Bauarbeiten wieder ohne Unterbrechung zwischen Alexanderplatz und Hönow. Das teilten die Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) am Donnerstag mit. Dabei gibt es allerdings eine wichtige Änderung, die unter Umständen zu Verwirrung bei den Fahrgästen sorgen kann.

Bisher war es bei der U5 an der Endstation Alexanderplatz so: Die Züge kommen auf dem Bahnsteig 1 an und fahren vom Bahnsteig 2 wieder ab. Künftig werden die Züge am Alex aber von verschiedenen Bahnsteigen abfahren, also mal von Bahnsteig 1, mal von Bahnsteig 2.