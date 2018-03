Pet Shop Boy West Freitag, 02.03.2018 | 14:05 Uhr

Zum Schieflachen: " Die BVG nahm den Vorfall mit Humor. "Bus 1: Hubschrauber 0", schrieben die Berliner Verkehrsbetriebe bei Twitter."

Aus http://www.t-online.de/nachrichten/panorama/id_83324666/unfall-in-berlin-bvg-bus-stoesst-mit-hubschrauber-zusammen.html

Wenn das so zutrifft, was die Boulevard-Konkurrenz verbreitet, werden in Berlin die Rettungshubschrauber anscheinend zur Volksbelustigung eingesetzt. Ich stamme aus dem wilden Westen. Bei uns setzt man die in dringenden Notfällen ein. Wenn während eines Einsatzes ein Heli beschädigt wird und seinen Einsatz nicht ausführen kann, ist das eigentlich kein Grund zum Witzereißen. Wär so ähnlich, als würde man es lustig finden, daß eine Rettungsgasse blockiert ist (am besten, die zu einem verunglückten BVG-Bus. Ist wohl Berliner Humor, den fand ich früher schon schei...

nbar nicht nachvollziehbar für Aliens.