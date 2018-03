Diesel – meistbietend abzugeben, E-Ladesäule - verzweifelt gesucht! Elektroauto - jetzt bestellen, in einem Jahr abholen! So könnten die Überschriften lauten für drei Geschichten von Berliner Autofahrerinnen, die die Veränderung selbst in die Hand nehmen wollten. Von Sylvia Tiegs

Als das " ideale Freizeit- und Reisemobil", schwärmt Volkswagen in seiner Werbung für den VW California. Von "Clean Diesel" ist in den Broschüren dagegen keine Rede mehr. Als die Brandts den Bus 2014 kauften, aber schon. Seitdem sie wissen, wie dreckig ihr Auto tatsächlich ist, wollen sie es verkaufen – schweren Herzens. "Wir würden ihn eigentlich gerne behalten, aber ein Auto, dass ich nicht fahren kann, muss ich nicht behalten."

Das Bundesverwaltungsgericht hat Fahrverbote in Städten für grundsätzlich zulässig erklärt. Die Reaktionen in Berlin und Brandenburg darauf fallen unterschiedlich aus. Verkehrssenatorin Günther kann sich Fahrverbote in der Hauptstadt vorstellen - jedoch nicht sofort.

Dabei braucht vor allem Christian Brandt den Wagen, um zur Arbeit zu kommen. Als Notarzt arbeitet er abwechselnd in Berlin und Brandenburg. In der Stadt mache er alles zu Fuß oder mit dem Fahrrad, sagt er. Aber: "Zwei Mal die Woche muss ich nach Brandenburg, da muss ich um 7 Uhr anfangen und mit dem Auto fahren, da gibt es keinen passenden Bahnanschluss." Ein Fahrverbot in der Innenstadt für seinen Diesel könnte bedeuten: Christian Brandt kommt noch raus aufs Land zur Arbeit - aber leider nicht mehr zurück nach Hause, in die City. "Absurd", schimpft der Familienvater. Er fühlt sich von der Politik und der Autoindustrie im Stich gelassen. "Tja, die Autohalter haben einfach Pech gehabt."

Die Brandts haben gleich doppelt Pech: Weil VW bei ihrem Bus keine Schummelsoftware eingesetzt hat, kann Christian Brandt den California auch nicht auf Volkswagen-Kosten umrüsten lassen. Er müsste es selbst bezahlen. Würde er auch, sagt er. Im Moment aber gibt es gar keine Zulassungen für Autos mit irgendwie neueingebauten Abgasanlagen.

Also warten die Brandts weiter auf einen Käufer für ihren Bus. Seit einem Jahr bieten sie ihn im Internet an. Ein einziges Angebot gab es in der Zeit: Es lag 12.000 € unter dem Wert.