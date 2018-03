Bei einem Brand in Gesundbrunnen ist am Donnerstag ein Mensch ums Leben gekommen. Die Person sei schwer verletzt worden und dann im Rettungswagen verstorben, teilte die Polizei mit. Wie die Feuerwehr weiter twitterte, brannten Einrichtungsgegenstände in einer Wohnung. Sie holte die Person aus dieser Wohnung, die Reanimation wurde eingeleitet. Weitere Details zu dem Brand in der Hochstraße gab es zunächst nicht.