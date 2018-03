Auf der Oder hat sich infolge des Dauerfrostes der vergangenen Tage eine rund 55 Kilometer lange geschlossene Eisdecke gebildet - jetzt soll sie aufgebrochen werden. Deutsche und polnische Eisbrecher begannen am Dienstag ihren Einsatz, wie das Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt (WSA) in Eberswalde mitteilte. In den nächsten Tagen sollen weitere dazukommen, so dass dann die Flotte aus bis zu 13 Schiffen bestehen wird.



Die Eisdecke erstreckt sich nach Behördenangaben von Gryfino bis etwa Neurüdnitz (Oderaue, Märkisch-Oderland). Die Eisbrecher würden losgeschickt, weil es in den nächsten Tagen mildere Temperaturen geben solle.

Schon länger ist die Schifffahrt auf der Oder wegen des Eises zum Erliegen gekommen. Seit dem 26. Februar war die Oder für die Schifffahrt gesperrt worden - zunächst als Vorsichtsmaßnahme, da wegen des Eisgangs Schäden an Schiffen entstehen könnten. Auch die Fahrwassertonnen waren eingeholt worden.