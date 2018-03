Bei Stettin soll ab Montag das Eis auf der Oder aufgebrochen werden. Das teilte das Wasserstraßen- und Schifffahrtsamtes (WSA) mit.



Die Kältewelle hatte in den vergangenen Tagen den Grenzfluss zufrieren lassen. Da in den nächsten Tagen die Temperaturen tagsüber im Plusbereich liegen, soll die Oder möglichst schnell wieder für Schiffe frei gemacht werden.



Im Vergleich zu den Vorjahren sei die Situation in diesem Jahr aber nicht dramatisch, sagte Schiffsführer Udo Günter dem rbb. Zum ersten Mal seit zehn Jahren seien die Eisbrecher erst Anfang März zu ihrem ersten Wintereinsatz auf der Oder gestartet.