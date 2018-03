imago/nordpool/Tumm Video: zibb | 02.03.2018 | Felix Krüger | Bild: imago/nordpool/Tumm

Steigende Temperaturen - Bloß nicht aufs Eis

02.03.18 | 14:37 Uhr

Alles ist gefroren in der Region. Auch die Seen und viele Flüsse tragen längst eine dicke Eisschicht. Sie locken Kinder und Erwachsene gleichermaßen an. Doch wer das Eis betritt, begibt sich vielerorts in Lebensgefahr - besonders, wenn es wieder wärmer wird.



Die eiskalten Temperaturen der vergangenen Tage haben dafür gesorgt, dass sämtliche stehenden Gewässer in der Region eine Eisschicht tragen. Und auch die Nacht zum Samstag wird mit bis zu Minus 13 Grad noch einmal bitterkalt. Erst zur kommenden Woche werde es zögerlich milder, heißt es vom Wetterdienst Meteogroup. Dabei erreichen die Tagestemperaturen schon am Sonntag bis zu vier Grad plus. "Richtig gefährlich wird es wieder, wenn es anfängt zu tauen", warnt der Sprecher der Berliner Feuer, Thomas Kirstein. Dann hätten sich die Menschen daran gewöhnt, dass sie die Eisflächen an bestimmten Stellen betreten können und könnten die neu entstandene Gefahr oftmals schlecht einschätzen. Auch die Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) warnt eindringlich, das Eis sei trügerisch. "Eis kann [...] trotz vermeintlich ausreichender Dicke nur eine unzureichende Tragkraft aufweisen." Wer einbreche, so die Fachleute, müsse innerhalb kürzester Zeit gerettet werden. Denn bei starker Unterkühlung besteht akute Lebensgefahr.

Was tun, wenn jemand eingebrochen ist

Wer merke, dass das Eis deutlich knistert oder knackt, sollte sich flach hinlegen und sich auf diese Weise in Richtung Ufer bewegen. Und wer tatsächlich einbricht, sollte sofort mit allen ihm zur Verfügung stehenden Mitteln versuchen, sich selbst zu befreien, so die Retter von der DLRG. Denn durch das eisige Wasser schmerzten die Glieder so stark, dass es immer schwerer werde, das Wasser zu verlassen. Das dünne Eis des Loches sollte gezielt abgebrochen werden und der Verunglückte sich dort, wo es wieder dicker wird und trägt, auf die Eisfläche schieben. Wer einem Eingebrochenen helfen will, sollte das möglichst von Land aus tun, nachdem ein Notruf über die 112 abgegeben wurde. Mithilfe eines Rettungsrings an einer Leine oder anderen Hilfsmitteln wie Ästen, Brettern, Leinen kann der Verunglückte an Land gezogen werden. Ist das nicht möglich, können die Helfer selbst auf das Eis. Das wiederum dürfe man nie stehend tun. Der Retter sollte möglichst auch angeseilt werden. Ist der Verunglückte schon im Eisloch verschwunden, gestalte sich die Rettung noch schwieriger, warnt der DLRG. Wer hinterhertauche solle dies in Kleidung und mit Leine tun und für höchstens 20 Minuten. Dann müsse der Retter - auch gegen seinen eigenene Willen - wieder aus dem Wasser. Ein aus dem Wasser Geborgener sollte, so die Deutsche Wasserwacht, flach am Ufer abgelegt und möglichst wenig bewegt werden. Ein zu schnelles Erwärmen bringe die Person zusätzlich in Lebensgefahr. Wenn die Atmung aussetze oder der Kreislauf kollabiere, sollte mit wiederbelebenden Maßnahmen begonnen werden. Eintreffende Notärzte übernehmen dann die professionelle Versorgung.



Tragfähigkeit hängt von vielen Faktoren ab

Die Polizei warnt schon länger davor, Eisflächen auf Seen und Flüssen zu betreten. "Trotz geschlossener Eisdecke auf Seen, Flüssen und Kanälen gibt es keine Garantie für ein sicheres Betreten", sagte der Leiter der brandenburgischen Wasserschutzpolizei West, Joachim Pötschke. Strudel oder vom Gewässergrund nach oben fließendes wärmeres Wasser könnten scheinbar sichere Eisflächen gefährlich dünn werden lassen.



Auch die Berliner Polizei schließt sich an. "Es besteht Lebensgefahr", so die Polizei und weist darauf hin, dass weder sie noch die Bezirke jemals Eisflächen offiziell zum Betreten freigeben. Dies geschehe bei der Senatsverwaltung für Gesundheit, Umwelt und Verbraucherschutz nur im Einzelfall und auf Antrag. Wer Eisflächen betrete, tue das also immer auf eigene Gefahr. Weil die Tragfähigkeit des Eises von so vielen Faktoren abhänge (Strömungsverhältnisse, Zu- und Abläufe, Sonneneinstrahlung) gibt die Wasserschutzpolizei auch keine Eisstärken bekannt. Auch Brandenburg gibt keine natürlichen Eisflächen offiziell frei.

Brücken und Eislöcher meiden

Die Wasserwacht des Deutschen Roten Kreuzes empfiehlt denjenigen, die aufs Eis gehen, als absolute Mindestgrenze auf ruhenden Gewässern fünfzehn und auf fließenden Gewässern zwanzig Zentimeter Eis. Wer die Eisflächen betrete, solle das, so die Berliner Polizei, zudem niemals alleine, nicht bei schlechter Sicht und auch nicht unter Brücken tun. Auch fließende Gewässer sollten - genau wie Eislöcher - gemieden werden. Die Wasserschutzpolizei ist derzeit an den Berliner Gewässern teils mit den sogenannten "Eiswagen" statt mit Booten unterwegs. Diese sind mit sämtlichen Gerätschaften für Rettungsaktionen ausgerüstet. Nach Angaben der Feuerwehr käme es nicht häufig vor, dass Menschen ins Eis einbrechen, so Sprecher Thomas Kirstein - es komme aber immer wieder vor. Mitte Februar brachen zwei Kinder ins Eis des Tegeler Sees ein. Mitte vergangener Woche musste ein Rentner aus dem Berliner Teufelssee im Grunewald geholt werden. Aufmerksame Passanten hätten den Mann binnen Minuten mithilfe eines vorgehaltenen Rettungsrings aus dem Eis retten können, sagte Kirstein. Er sei trotzdem mit einer Unterkühlung ins Krankenhaus gekommen.



Sendung: Antenne Brandenburg, 02.03.2018, 12:30 Uhr