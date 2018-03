Nach einer Messerattacke in Berlin-Neu-Hohenschönhausen hat die Polizei noch am gleichen Tag einen 27-Jährigen festgenommen. Das meldete die dpa am Montag.

Der Mann wird laut Polizei verdächtigt, einem 58-Jährigen am Sonntagmorgen an einer Tramhaltestelle ein Messer in den Rücken gerammt zu haben. Der Mann hatte in der Tram einen Streit zwischen mehreren Leuten beobachtet und die Bahn mit der Gruppe verlassen. Nach dem Aussteigen verspürte er einen Stoß am Rücken. Der Mann kam wegen einer Stichwunde ins Krankenhaus.

Am Sonntagabend wurde der mutmaßliche Täter zu Hause in Neu-Hohenschönhausen festgenommen. Die Polizei prüft nun, ob die Tat fremdenfeindlich motiviert war. Bei dem Opfer handelte es sich um einen Deutsch-Kasachen, der Tatverdächtige ist Deutscher.