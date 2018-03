Bild: imago/Friedel

Glosse | Ostern brennt's ganz fürchterlich - Feurio am Anger und in U-Bahn-Nähe

30.03.18 | 11:10 Uhr

Da sind sie wieder, die Osterfeuer. In Brandenburg und einigen Berliner Bezirken brennen Holzstapel auf Wiesen und Plätzen und die Menschen starren verträumt in die Glut. Auch rbb|24 schaut in die Flammen - und liefert eine Osterfeuer-Übersicht. Von Stefan Ruwoldt

Es brennt im Britzer Garten, in Fennpfuhl und natürlich auch in der Lausitz, rund um den Fläming oder in der Schorfheide - und zwar am Wochenende. Das Ganze könnte man als Haufenzündelei mit Brandschutzmeister inklusive Löschzug und Bierfass abkanzeln, oder man schreibt groß in die Überschrift: traditionelle Osterfeuer in der Region. Klar ist, dass die Menschen - seien sie nun Landvolk oder Großstadtsiedler - ausgesprochen gerne angelaufen kommen, wenn Flammen lodern, wenn Rußwolken über die Dächer ziehen und wenn die Altholzglut knistert. Aber warum soll ein Lagerfeuer schöner sein als die neue Serie im Heimkino oder der Irrenhaus-Modus bei Resident Evil 7? Ein amerikanischer Anthropologe bemüht als Begründung sowohl Psychologie als auch Evolution. Feuer habe den Menschen seit ihrer Existenz das Überleben gesichert, und diese Erkenntnis hätten die Menschen so verinnerlicht, dass das Feuer so eine Art Lebenslicht sei, zu dem die Menschen strömten, sagt – ein wenig grob zusammengefasst - der Wissenschaftler Daniel Fessle.

Das Osterfeuer auf der Rennbahn in Berlin-Karlshorst. Bild: imago/Hohlfeld

Erst der Ortsvorsteher, dann der Gottesmann und heute die Feuerwehr

Diese Sehnsucht nach Wärme am Feuer ist offenbar auch beim modernen Menschen noch da. Hohe Flammen entfalten einen Sog, so dass sich die Menschen dort versammeln. Und für die nun schon lange üblichen Osterfeuer lassen sich sowohl vorchristliche als auch christliche Ursprünge finden. Vorchristlich war bei den Feuern vor allem die Motivation, den Winter und die Kälte zu vertreiben und das Blühen und die Fruchtbarkeit des Frühlings zu unterstützen. Die Feuer sollten leuchten und mit ihrem Schein Wohlergehen weit ins Land tragen. Mit dem Christentum änderte sich dann die Bedeutungszuschreibung hin zu einem religiösen Brauch: Ostern wurde das Licht in die Kirche gebracht, denn in der Osternacht erstand Christus vom Grabe und sorgte damit für neues Licht. Heute sind die Herren der Osterfeuer in Berlin und Brandenburg nicht länger die Dorfvorsteher oder die örtlichen Kirchenoberhäupter, sondern vielmehr die Feuerwehren. Geblieben ist das gemeinschaftliche Erlebnis, es sich am - wohlgemerkt sicheren und überwachten - Feuer gemütlich zu machen, zu essen, anzustoßen und vielleicht auch zu tanzen. Zahlreich sind mittlerweile die Veranstaltungen in Berlin und Brandenburg sowohl am Ostersamstag als auch am Ostersonntag.

Das Osterfeuer in der Kulturbrauerei in Berlin. Bild: imago/PEMAX

Denkt an die Kleintiere in den Holzstapeln

Als Spielverderber gelten da schon seit Jahren Menschen, die an die Vernunft appellieren, vor schädlichem CO2, Feinstaub, Ruß und Qualm warnen, wenn nur aus Freude gezündelt wird. Umweltschützer appellieren, der Faszination und der Bierseligkeit zu widerstehen und an die Umwelt zu denken. Und sie sagen: Passt auf, in den kleinen und großen Zentralfeuern verschanzen sich schutzlose Kleintiere, die das Feiervolk gnadenlos mitabfackelt. Osterfeuer werden so oft zu Scheiterhaufen. Die Sicherheitshinweise der Behörden zielen allerdings auch genau auf all diese Gefahren. So schreiben die Richtlinien der Ordnungsämter für diese sogenannten Traditionsfeuer "Mindestabstände von 100 Metern zu Wäldern und Lagerplätzen brennbarer Erzeugnisse" vor und eine ständige Feueraufsicht muss immer vor Ort sein. Um Tiere zu schützen, darf das Aufschichten des Brennmaterials - laut den Richtlinien für Traditionsfeuer - auch frühestens zwei Tage vor dem beabsichtigten Abbrennen begonnen werden.

Osterfeuertermine in Berlin und Brandenburg Brandenburg Samstag - Trechwitz in der Gemeinde Kloster Lehnin (Potsdam-Mittelmark) Trechwitz ist am Ostersamstag ein lohnendes Ausflugsziel für viele Familien mit Kindern. Alljährlich stapeln die Mitglieder und Helfer des Freizeit- und Jugendvereins Trechwitz das Holz nicht einfach zu einem Haufen, sondern gestalten ein regelrechtes Bauwerk. Um 18 Uhr ist Treffpunkt auf dem Festplatz hinter der Reitanlage. dpa-Zentralbild Großes Osterwochenende - Kloster Chorin Vier Tage feiert das Mittelalterdorf Chorin das Winteraustreiben, angefangen am Gründonnerstag bis hinein in den Ostermontag läuft hier Musik, kämpfen Ritter und zeigen Handwerker ihre Arbeiten. Das Osterfeuer soll hier an allen Tagen als Mysterienspiel inszeniert werden. Samstag - Basdorf bei Wandlitz (Barnim) Die Basdorfer beanspruchen für sich, das größte Osterfeuer des Landes zu veranstalten. Rund um den Festplatz gibt es bereits am Samstagmittag Rummel, Live-Musik und abends dann Feuerwerk. Samstag - Volkspark Potsdam Am Abend des Ostersamstag brennt auf dem Wiesenpark in Potsdam ein Osterfeuer. Die Feuerwehr sorgt für Stockbrot für die Kinder, außerdem gibt es Essen vom Grill und Musik. Karfreitag und Ostersamstag - Spargel-und Erlebnishof in Klaistow (Potsdam-Mittelmark) Frühstück und Markt auf dem Erlebnishof Klaistow.

Samstag - Wildpark Schorfheide bei Groß Schönbeck (Barnim) Der Wildpark Schorfheide bei Groß Schönebeck bietet ein komplettes Osterprogramm. Freitag werden die Otter und Wölfe gefüttert und eine Feuershow gestartet. Am Samstag wird dann das große Osterfeuer gezündet. Bis Montag gibt es zudem einen Markt u.a. mit Bastelständen, Ponyreiten und am Sonntag startet die Suche nach dem goldenen Osterei. Samstag - Kinder-Osterfeuer im Spreewalddorf Burg (Spree-Neiße) Das Burger Osterfeuer findet in diesem Jahr auf dem Parkplatz in der Bahnhofstraße statt. Am Samstag ab 16 Uhr können die Kinder Ostereier suchen und ab 20 Uhr spielen auf der Bühne "Kosmos" (Martin Otto & Remo Stoltze). Für das leibliche Wohl wird gesorgt! Feuerschalen spenden wohlige Wärme.

Sonntag - Osterfeuer auf dem Höllberghof (Landkreis Dahme Spreewald) Hase Lucki geht am Ostersonntag ab 10.30 Uhr mit den Kindern persönlich auf Ostereiersuche. Zudem wird altes Handwerk, wie Blaudruck, vorgestellt.



Berlin Samstag - Britzer Garten (Neukölln) Das Osterfeuer im Britzer Garten am Samstag ist der Höhepunkt eines Osterfestes für die ganze Familie mit Konzerten und dem Ostereiersammeln und Spielen für die Familie dann auch am Sonntag. Samstag - Gatow (Spandau) Die Freiwilligen Feuerwehr Gatow lädt am Samstagnachmittag zunächst zum Ostereiersuchen für Kinder und zu Kaffee und Kuchen für die Erwachsenen ein. Um 17.30 Uhr soll dann der große Holzstapel vor der alten Feldscheune brennen. Samstag - Am Fennpfuhl (Lichtenberg) Ostermarkt, Zaubereraufritte, Live-Musik vor dem Oster-Cocktail-Stand und eine Bastelwerkstatt für Kinder bereiten auf das Osterfeuer samt Feuerwerk am Samstagabend vor. Sonntag - Insel der Jugend (Treptow) Das Osterfeuer am Sonntag ist die Saisoneröffnung auf der Insel der Jugend. Allerdings sind die Veranstalter dort auf das Wetter angewiesen: Ist der Wind zu stark, bleibt das Feuer kalt, Kaffee und Kuchen aber gibt es dann trotzdem. Sonntag - Buntzel-Ranch in Bohnsdorf (Köpenick) Die Buntzel-Ranch in Bohnsdorf bietet ein Familien-Programm mit Tierschau, Basar und Live-Musik. Am Sonntagabend dann wird das Osterfeuer entzündet. Osterwochenende - Museumsdorf Düppel (Zehlendorf) Im Museumsdorf Düppel steigt am Osterwochenende das große Osterfest. Vier Tage ist hier Mittelaltermarkt, Livemusik und Ausschank. Osterwochenende - Späth'sche Baumschulen (Treptow) Spreewälderinnen in sorbischer Tracht laden Kinder und Erwachsene zum Ostereiermalen am Karfreitag und Karsamstag von 11 bis 17 Uhr ein. Außerdem gibt's Kräuterbowle und der Hofladen lockt zum Einkaufsbummel mit Bio-Spezialitäten. Am Samstagabend gibt es Osterfeuer mit Stockbrot für Kinder. Alle anzeigen

Außerdem sind Osterfeuer angekündigt in Berlin am Strandbad Weißensee, am Zeltinger Platz in Reinickendorf, in der Kulturbrauerei Prenzlauer Berg und am Tierpark in Lichtenberg.



In Brandenburg haben Veranstalter in den Gemeinden und Städten Schmachtenhagen (Oberhavel), Wensickendorf (Oberhavel), Oranienburg (Oberhavel), Wachtelberg (Werder), Luckenwalde (Teltow-Fläming), Potsdam, Blesendorf (Ostprignitz-Ruppin), Alt Ruppin (Ostprignitz-Ruppin), Groß Kreutz (Potsdam-Mittelmark), MoorScheune Boberow (Prignitz), Feuer auf dem Funkerberg (Königs Wusterhausen, Dahme-Spreewald), Am Bullenberg (Königs Wusterhausen, Dahme-Spreewald), Kerzendorf (Teltow-Fläming), Löwenbruch (Teltow-Fläming), Mietgendorf (Teltow-Fläming).

Sendung: Radio Berlin 88,8, 29.03.2018, 18 Uhr