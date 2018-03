In einer Pflegeeinrichtung in Berlin-Friedrichshagen ist am Mittwoch das Dachgeschoss in Brand geraten. Die Feuerwehr rettete über 60 Menschen aus dem Gebäude - eine Person konnte sie jedoch nur tot bergen.

In einer Pflegeeinrichtung in Friedrichshagen (Treptow-Köpenick) ist am Mittwoch nach einem Feuer ein Mensch tot aufgefunden worden. Das sagte Feuerwehrsprecher Andreas Ohlwein dem rbb.

Am Vormittag war das Dach des Hauses am Myliusgarten, Ecke Peter-Hille-Straße in Brand geraten. In dem Haus ist eine Wohneinrichtung für Demenzkranke untergebracht. Bei Löscharbeiten wurde nach einer vermissten Person gesucht; diese sei dann leblos gefunden worden, sagte Ohlwein am Mittag. "Wir haben dann an der Stelle abgebrochen und warten auf das Eintreffen der Kriminalpolizei."