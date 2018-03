In Berlin-Kreuzberg hat am Dienstagmorgen ein Wohnhaus Feuer gefangen. Die Feuerwehr konnte eine Person aus einer brennenden Wohnung retten, fünf weitere Menschen wurden in Sicherheit gebracht. Der Dachstuhl des viergeschossigen Altbaus am Chamissoplatz hatte am frühen Morgen aus noch ungeklärter Ursache angefangen zu brennen, wie die Feuerwehr mitteilte.