Eine Frau ist in Spandau nach Polizeiangaben ausgerastet: Sie sprach einen Busfahrer an, fragte ihn, ob er Türke oder Araber sei - und schlug ihm dann unvermittelt ins Gesicht. Auch herbeieilende Kollegen, Passanten und Polizisten wurden von ihr attackiert.

Eine 48-jährige Frau hat einen Busfahrer in Berlin-Spandau geschlagen, bespuckt und getreten - wohl aus einem rassistischen Motiv heraus. Nach Angaben der Polizei vom Sonntag sprach die Frau den Busfahrer an der Haltestelle Rathaus Spandau an und fragte ihn, ob er Türke oder Araber sei. Dann soll sie dem 43-Jährigen unvermittelt mit der Hand ins Gesicht geschlagen haben.

Ein 34 Jahre alter Kollege eilte dem Fahrer zu Hilfe und wurde von der rabiaten Frau ebenfalls mit Faustschlägen und Fußtritten attackiert. Dann soll sie den 43-jährigen Busfahrer bespuckt und ihm in den Genitalbereich getreten haben.