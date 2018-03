Nach dem aufgehobenen Mordurteil gegen zwei Berliner Raser ist jetzt für einen der Männer die Entlassung aus der Untersuchungshaft beantragt worden. Anwalt Enrico Boß sagte am Donnerstagabend, der Antrag sei gestellt, den Haftbefehl aufzuheben. Der Mandant sitze seit zwei Jahren in Untersuchungshaft, der weitere Vollzug würde in keinem Verhältnis zu der neu zu erwartenden Strafe stehen, zitierte die "Berliner Morgenpost" (Freitag), die zuvor berichtet hatte, die Anwaltskanzlei.