In einigen Teilen Brandenburgs hat der Wintereinbruch zum kalendarischen Frühlingsanfang zu Verkehrsunfällen geführt. Vor allem im Großraum Potsdam meldete die Polizei am Dienstag mehrere witterungsbedingte Unfälle - dabei kamen auch Menschen zu Schaden. Genaue Zahlen konnten aber zunächst nicht genannt werden. "Unsere Kollegen sind noch vor Ort", sagte eine Polizeisprecherin.

Schneetreiben zum Frühlingsanfang klingt wie ein schlechter Witz. Das ist jedoch die Realität dieses seltsamen Winters. Der wusste lange nicht wohin und entschied sich dann in den letzten Wochen, Ernst zu machen. Doch es gibt (Sonnen-)Licht am Ende des Tunnels.

Auch der Winterdienst musste Straßen und Wege von Schnee befreien und Salz streuen. Die 45 Meistereien in Brandenburg hätten auf den Wintereinbruch reagiert, sagte die Sprecherin des Landesbetriebes für Straßenwesen Brandenburg, Cornelia Mitschka. "Wir sind ja noch in der Wintersaison und daher gut ausgerüstet."

Aber nicht alle Landesteile wurden vom Spätwinter zum Frühlingsanfang überrascht: Vor allem am Osten zog das Schneefallgebiet vorbei. "Keine witterungsbedingten Unfälle", sagte ein Polizei-Sprecher aus der Region.

Besonders im Süden und Südwesten fielen im Durchschnitt bis zu drei Zentimeter Neuschnee. Da es ab den Abendstunden wieder frostig werden kann, warnen die Wetterforscher Autofahrer vor Straßenglätte.

Für Meteogroup-Meteorologin Claudia Salbert steht fest: Der März in der Region war bisher "auf jeden Fall ein deutlich zu kalter Monat". Das würde nicht nur landläufig so empfunden von den Menschen, sondern auch die Zahlen belegten dies. Eine Vorhersage für das Osterwetter will die Meteorologin nicht wagen. Aber in den nächsten Tagen werde es langsam milder und wechselhafter. "Ab dem Wochenende sehen wir dann auch endlich wieder öfter zweistellige Temperaturen auf dem Thermometer." Der kommende Sonntag soll sogar freundlich und trocken bei zehn bis 15 Grad werden.