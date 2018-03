Bei einem Unfall mit einem Gefahrguttransporter auf dem nördlichen Berliner Ring bei Oranienburg hat es einen Toten und mehrere Verletzte gegeben. Wie die Polizei am Mittwochmittag mitteilte, war der Lastwagen auf ein Stauende aufgefahren. Dabei kam der Lkw-Fahrer ums Leben und ein weiterer Lkw-Fahrer wurde schwer verletzt. Außerdem sprach die Polizei zunächst von mehreren Leichtverletzten. Der genaue Unfallhergang müsse noch geklärt werden, teilte die Polizei mit. Die A10 wurde zwischen dem Kreuz Oranienburg und der Anschlussstelle Oberkrämer in beide Richtungen gesperrt und der Verkehr umgeleitet. Der Lastwagen hatte laut Polizei Heizöl oder Diesel geladen. Das Öl sei brennbar, aber nicht leicht entflammbar. Es könne zu einer Bodenverunreinigung führen, hieß es.

Eine genaue Prognose über die Dauer der Sperrung konnte die Polizei nicht geben. Aufgrund der Verunreinigung werde der Verkehr voraussichtlich aber für mehrere Stunden umgeleitet. Verkehrsbeobachter sprechen von einem Chaos.

Die A 10 zwischen den Anschlüssen Birkenwerder und Oberkrämer ist in beiden Richtungen, bereits ab Mühlenbeck stehen die Autos im Stau und in der Gegenrichtung stauen sich die Fahrzeuge ab der A24 auf Höhe Kremmen und der A10 ab Falkensee. Zudem ist die A 111 in Richtung Oranienburg bereits ab Hennigsdorf gesperrt. Hier staut sich der Verkehr ab Schulzendorfer Straße. Auch die B96 ist in Richtung Berlin ab Oranienburg Süd gesperrt. Auf allen Umfahrungen der Strecke haben sich lange Staus gebildet. Die Polizei rät zur weiträumigen Umfahrung.