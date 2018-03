Ein Mann nach Explosion in Munitions-Entsorgungswerk vermisst

Spreewerk in Lübben

Im Munitions-Entsorgungsbetrieb Spreewerk in Lübben hat es am Freitag eine Explosion gegeben. Ein Mitarbeiter wird vermisst. Doch noch können die Rettungskräfte nicht auf das Gelände, um ihn zu suchen - in der Nacht unterbrechen sie den Einsatz.