Bild: imago/Thomas Trutschel

Anstieg der Infektionen in Berlin und Brandenburg - Grippewelle breitet sich mit hohem Tempo aus

02.03.18 | 08:36 Uhr

Die Grippewelle in Berlin und Brandenburg erreicht ihren vorläufigen Höhepunkt. So wurden in Berlin in der letzten Woche mehr als 870 Grippe-Fälle gemeldet. In Brandenburg waren es sogar mehr als 900. Impfen macht inzwischen kaum noch Sinn.



Die Grippe breitet sich in der Region weiter aus. Allein in der vergangenen Woche wurden fast 1.800 Infektionen gemeldet. So wurden in Berlin bei 873 Menschen Influenza-Viren nachgewiesen, wie Experten des Landesamts für Gesundheit und Soziales (Lageso) in einem am Donnerstag veröffentlichten Gesundheitsbericht schreiben. Es sei der höchste Wochenwert seit der Einführung des Infektionsschutzgesetzes 2001. In der Woche zuvor waren rund 600 Patienten registriert worden. Es seien 25 Prozent mehr Patienten als sonst und zehn Prozent mehr als während früherer Grippephasen, schätzt der Allgemeinmediziner Wolfgang Kreischer, Vorsitzender des Hausärzteverbandes Berlin-Brandenburg.

Auch in Brandenburg sind die Grippe-Infektionen auf einen diesjährigen Rekordwert gestiegen. So wurden in der vergangenen Woche 917 neue Fälle gemeldet, wie das Gesundheitsministerium am Donnerstag in Potsdam mitteilte. In der Vorwoche waren es nach aktualisierten Daten 700 Fälle.

Mehr als 3.800 Grippe-Kranke in Berlin

Insgesamt steigt die Zahl der nachweislich an Grippe erkrankten Patienten in Berlin in diesem Winter damit auf mehr als 3.800; die meisten Meldungen kamen aus den Bezirken Pankow (621) und Tempelhof-Schöneberg (587). Einen Hinweis auf einen möglichen Rückgang der sehr hohen Grippe-Aktivität gebe es derzeit nicht, schreiben die Experten.

In der Regel endet die "Saison" Ende März

Seit Jahresbeginn summieren sich die gemeldeten Grippefälle in Brandenburg bereits auf 3.300. Zum Vergleich: Im bereits schweren Grippejahr 2017 wurden insgesamt 4.230 Fälle registriert. Damit zeichnet sich bereits ab, dass es in Brandenburg gerade eine der schwersten Grippewellen seit Jahren gibt. Eine Impfung, wie sie besonders älteren und durch Krankheiten geschwächten Menschen empfohlen wird, macht inzwischen immer weniger Sinn - denn bis sie wirkt, vergehen zehn bis 14 Tage. Nach Angaben des RKI endet die Grippesaison aber in der Regel ungefähr Ende März.



Nicht immer wird ein Labor eingeschaltet

Die echte Influenza (Grippe) wird von aggressiven Viren hervorgerufen, die jedes Jahr bundesweit zu Tausenden Krankenhauseinweisungen führen. Der Patient fühlt sich bei einer Grippe in der Regel mit Symptomen wie starken Kopfschmerzen, Fieber, Gliederschmerzen, trockenem Husten und einem starken allgemeinem Krankheitsgefühl sehr plötzlich krank. Eine Influenza ist nicht mit dem meist harmlosen grippalen Infekt zu verwechseln, der mit von Tag zu Tag sich verschlimmerndem Schnupfen und Husten verbunden ist. Während ein grippaler Infekt nach etwa neun Tagen überstanden sein sollte, kann eine Grippe bis zu 14 Tage anhalten.

Die zahlreichen Nachweise dürften auch damit zusammenhängen, dass derzeit nach Daten des Robert Koch-Instituts (RKI) besonders viele Menschen mit Atemwegserkrankungen zum Arzt gehen. In der Statistik tauchen nur bestätigte Fälle auf, in denen Erregerproben von Patienten analysiert wurden. Es gibt aber auch noch eine hohe Dunkelziffer. Die Behörden gehen davon aus, dass zahlreiche Influenza-Erkrankungen nicht gemeldet werden, weil nicht in jedem Fall ein Labor eingeschaltet wird. Insgesamt wurden in dieser Saison bislang rund 120.000 Fälle erfasst. Mindestens 216 Menschen starben nachweislich nach einer Influenza-Infektion - vorwiegend Menschen im Seniorenalter.

Sendung: Antenne Brandenburg, 02.03.2018, 0.00 Uhr