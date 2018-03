Vaktoth Berlin Donnerstag, 08.03.2018 | 12:54 Uhr

Genauso sieht es aus wenn die Kinder mit leichtem Fieber und Husten zu Hause bleiben müssen, habe ich als Vater gar keine andere Wahl als zum Kinderarzt zu gehen um eine Krankschreibung aufs Kind zu bekommen, da ich nämlich sonst A kein Geld bekommen würde und B unentschuldigt der Arbeit fern bleiben würde!Welches dann im günstigsten Falle eine Abmahnung bedeutet oder im schlimmsten Falle die FRISTLOSE Kündigung.....



So und den Fall hab ich erst seit gestern wieder mit meinem fast 3 jährigem Sohn der stark hustet und völlig verrotzt ist und so nicht mal von der Kita angenommen werden würde...verschreinen wurde ihm natürlich außer Hustensaft nichts was auch ok ist.....Das man dazu auch nur ganze 10 Krankheitsage im Jahr hat pro Elternteil für 70% Krankengeld der Krankenkasse kommt noch hinschwerend hinzu.....