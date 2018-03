Die Grippewelle in Berlin und Brandenburg sorgt gerade für Rekordwerte bei den Zahlen Erkrankter. Fürs Impfen ist es inzwischen so gut wie zu spät. Wie man sich trotzdem vor Ansteckung schützen kann, erklärt der Mediziner Klaus-Dieter Zastrow.

Was kann man selbst – abgesehen von einer Impfung – tun, um sich vor Ansteckung zu schützen? Wichtig sei vor allem, enge Kontakte mit Menschen zu meiden, die husten oder schniefen, sagt der Hygienearzt Klaus-Dieter Zastrow im Gespräch mit dem rbb-Inforadio. "Kein Küsschen links, kein Küsschen rechts - und am besten auch keine Hände schütteln", so Zastrow, der das Regiomed-Hygiene-Institut in Thüringen leitet.

Die Grippewelle ist in diesem Jahr noch nicht überstanden. An vielen Arbeitsplätzen ist der Krankenstand extrem hoch. Anfang der Woche sind bei der Berliner S-Bahn wegen krankgemeldeter Fahrerinnen Züge ausgefallen.

Als weitere Maßnahme nennt Zastrow die Händedesinfektion. Das sei effektiver als Händewaschen. "Mit dem Waschen tötet man die Viren nicht ab, sondern verteilt sie nur rund ums Waschbecken und dann kriegt der nächste sie ab." Desinfektionsmittel basierten auf Alkohol und es gebe sie in kleinen Größen, die in die Tasche passten.

In der vergangenen Woche wurden fast 1.800 Grippe-Infektionen in Berlin und Brandenburg gemeldet. In Berlin wurden laut dem Landesamt für Gesundheit und Soziales (Lageso) bei 873 Menschen Influenza-Viren nachgewiesen. Das sei der höchste Wochenwert seit der Einführung des Infektionsschutzgesetzes 2001, hieß es am Donnerstag. In der Woche zuvor waren rund 600 Patientinnen registriert worden. Insgesamt steigt die Zahl der nachweislich an Grippe erkrankten Patientinnen in Berlin in diesem Winter damit auf mehr als 3.800.

Auch in Brandenburg waren die Grippe-Infektionen auf einen diesjährigen Rekordwert gestiegen. So wurden nach Angaben des Gesundheitsministerium vom Donnerstag in der vorvergangenen Woche 917 neue Fälle gemeldet. In Brandenburg summierten sich die in diesem Jahr gemeldeten Grippefälle laut Daten von Ende vergangener Woche bereits auf 3.300.

Eine Impfung, wie sie besonders älteren und durch Krankheiten geschwächten Menschen empfohlen wird, ergibt inzwischen jedoch immer weniger Sinn. Denn sie wirkt erst nach 10 bis 14 Tagen. Nach Angaben des Rorbert-Koch-Instituts endet die Grippesaison aber in der Regel etwa Ende März.