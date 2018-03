Eine verdächtige Briefsendung hat am Mittwochabend im uckermärkischen Haßleben einen Großeinsatz von Feuerwehr und Polizei ausgelöst. Anwohner hatten die Einsatzkräfte alarmiert, nachdem sie in ihrem Postkasten einen scheinbar verdächtigen Brief ohne Absender entdeckten. Es gab laut Polizei die Vermutung, dass er mit gefährlichen Stoffen (ABC-Gefahrgut) kontaminiert sei.



Die Einsatzkräfte sicherten das Wohnhaus und sperrten auch die Ortszufahrt nach Haßleben ab. Anschließend wurden Spezialkräfte der Berliner Polizei alarmiert. Die Strahlenschutz-Experten untersuchten am späten Abend den verdächtigen Brief, wie ein Sprecher der Brandenburger Polizei sagte.

Die Experten gaben jedoch Entwarnung: In dem Umschlag ohne Absender war nur Werbung. Die Polizei begründet den großangelegten Einsatz auch mit dem immer noch nicht gefassten DHL-Erpresser. Wie es in Haßleben zum Verdacht kam, dass der Brief kontaminiert sei, ist noch unklar.