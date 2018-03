Unbekannte haben in einer Kleingartenanlage in Berlin-Rudow einen Hund geraubt. Das teilte die Polizei am Dienstag mit.

Nach Aussagen eines 19-Jährigen zufolge sollen am späten Montagabend drei Maskierte das Gartentor einer Parzelle in der Zittauer Straße eingetreten haben. Als der Mann mit dem Kaukasischen Hirtenhund in die Gartenlaube flüchten wollte, sei er von den Räubern angegriffen, zu Boden geworfen und geschlagen worden.



Anschließend ergriffen die Täter den Hund und flüchteten mit einem Auto. Der 19-Jährige, der den Hund betreut hat, wurde leicht an der Hand und am Kopf verletzt.