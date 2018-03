Weil sich Eisschollen gebildet haben, hat die erste Berliner Fähre ihren Betrieb eingestellt. Die Fährlinie zwischen Grünau und Wendenschloss verkehrt seit Donnerstag nicht mehr, weil aufgrund der Eisschollen auf der Dahme kein gefahrloser Schifffahrtsverkehr auf der Linie F12, wie diese Dahme-Querung in Grünau offiziell heißt, mehr möglich ist, teilten die Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) mit. Die Temperaturen waren in den vergangenen Tagen auf täglich fast zweistellige Minusgrade gesunken. Trotz dieses strengen Frosts laufe der Verkehr von U-Bahnen, Straßenbahnen und Bussen aber gut, berichtete der BVG-Sprecher.

Lediglich bei wenigen Bussen müssten morgens die Ventile der Druckluftsteuerung der Türen ein paar Minuten erwärmt werden, damit sie wieder funktionierten. Das könne in diesen wenigen Fällen zu Verspätungen bei der ersten Fahrt am frühen Morgen führen.

In den vergangenen Wintern hatte es bei der S-Bahn bei Schneefällen und Minusgraden oft sehr schnell und dann auch sehr umfangreiche Einschränkungen geben, dies sei in diesem Jahr aber anders. Dort gibt es derzeit wegen der Kälte keine Probleme. Heizungen in den S-Bahn-Weichen schaffen Abhilfe. Unangenehm für die Fahrgäste ist lediglich, wenn Heizungen in den einzelnen Wagen ausfallen, was hin und wieder vorkommt.