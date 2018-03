In den Gärten der Welt in Berlin-Marzahn haben Unbekannte zahlreiche Kirschbäume zerstört. Das ist "kaum wieder gut zu machen", sagt die Parkmanagerin. Denn die Gewächse waren ein teures Geschenk aus Japan, das vor Jahren nach Berlin gelangte.

Unbekannte haben in den Gärten der Welt in Berlin-Marzahn gleich eine ganze Reihe von Kirschbäumen zerstört. Vermutlich sei die Tat in der Nacht von Sonntag auf Montag begangen worden, teilte die Grün Berlin GmbH am Donnerstag mit. Die Unbekannten sollen die 17 Zierkirschen verschiedener Sorten komplett abgesägt haben.

"Wir sind entsetzt über dieses Ausmaß an Zerstörung, das wir in diesem Umfang in den Gärten der Welt noch nie erlebt haben. Wir werden an diesem Ort, der von den Besucherinnen und Besuchern so geschätzt wird, schnellstmöglich wieder Zierkirschen nachpflanzen", sagte Beate Reuber, Senior-Parkmanagerin der Gärten der Welt.

Der Park schätzt den materiellen Schaden für die Nachpflanzung der Zierkirschen auf rund 200.000 Euro. Neben dem finanziellen sei zudem ein ideeler Schaden entstanden, der "kaum wieder gut zu machen" sei. Die Bäume hatten 15 Jahre in den Gärten der Welt gestanden und waren ein Geschenk aus Japan.