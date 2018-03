Mit einer neuen Kampagne will die Berliner Künstlergruppe "Peng!" gegen unfaire Handels-bedingungen protestieren und fordert deshalb zu "aktivem zivilen Ungehorsam" auf. Unter dem Titel "Deutschland geht klauen!" sowie dem Motto "Supermärkte klauen - wir klauen zurück" rufen die Aktivisten zum Diebstahl von Nahrungsmitteln in großen Supermarktketten auf.

Statt an der Kasse für Bananen, Tee, Schokolade oder Orangensaft zu bezahlen, sollten Kunden das Geld direkt an die Gewerkschaften in den produzierenden Ländern spenden, heißt es in einem seit Mittwochabend in sozialen Netzwerken verbreiteten Video der Aktivistengruppe. "Die vier großen Discounter Lidl, Edeka, Aldi und Rewe bestehlen täglich ihre Produzent*innen, denn sie verhindern Gewerkschaften, zahlen Hungerlöhne und befördern die Verletzungen von Menschenrechten." Solange es keine Gesetzesänderung gebe, werde dies auch so bleiben.