Bild: dpa/Kalaene

Debatte um Rassismus an Berliner Club-Türen - "Wir wissen, dass uns die Türsteher nicht mögen"

21.03.18 | 10:24 Uhr

Mehrere Araber kamen nicht auf die Silvesterparty in der Kulturbrauerei in Berlin-Prenzlauer Berg. Sie werfen den Türstehern Rassismus vor. Der Veranstalter zeigt sich von den Vorwürfen überrascht. Von Nico Schmolke

Am Silvesterabend steht Amanj Ferzali vor dem Türsteher. Wie jedes Jahr will er mit tausenden anderen Leuten in der Kulturbrauerei feiern. Doch dieses Mal ist alles anders. "Einer von den Securities hat sofort gesagt: zur Seite", erzählt der 41-jährige Iraker. "Ich habe ihn gefragt: Geht es um mein Aussehen, um meine dunkle Haut? Und der Türsteher hat gesagt: Ja."

Amanj Ferzali | Bild: rbb/Nico Schmolke

Dass man in Berlin nicht in jeden Club kommt, ist klar. Ist die Gruppe zu groß, besteht sie nur aus Männern, legt sie aggressives Verhalten an den Tag – dann gibt es keinen Einlass. Aber kann es noch einen anderen Grund geben? Kommen Menschen nicht in den Club, nur weil sie Araber sind?

Feiern, um sich zu integrieren

Auf Facebook findet man Fotos der Silvesterparty vor knapp drei Monaten. Ein buntes Publikum, gute Stimmung. Rassismus sieht anders aus. Doch wenn man arabische Gäste aus der Facebook-Gästeliste anschreibt, stößt man schnell auf weitere Geschichten. Wie die von Maher Marwa. Der 22-Jährige ist vor wenigen Jahren aus Syrien gekommen. An Silvester wollte er zum ersten Mal feiern gehen. Sein deutscher Betreuer, ein Rentner, hat ihm und zwei Freunden Online-Tickets besorgt und will sie sogar begleiten. Maher trinkt keinen Alkohol und hat in Deutsch schon das Sprachniveau C1 erreicht – die zweithöchste Stufe.

Dennoch dürfen auch er, seine Freunde und sein Betreuer nicht auf die Silvesterparty. Am Eingang erhält er sofort sein Geld zurück. "Die Deutschen sagen, die Flüchtlinge sollen sich integrieren", sagt Maher. "Also müssen wir wissen, wie die Deutschen essen, trinken und feiern. Aber das dürfen wir anscheinend nicht." Vier weitere Betroffene haben sich gegenüber dem rbb geäußert. Bei der Polizei liegen außerdem eine Anzeige wegen Verstoß gegen das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz und drei weitere wegen Körperverletzung vor. Beschuldigt sind jeweils Türsteher.

Audio Beitrag imago/David Heerde "Du kommst hier nicht rein!" Diskriminierung durch Türsteher, Audio-Beitrag 21.03.2018 radioeins



Veranstalter streitet Rassismus ab

Der Veranstalter ist von den Vorwürfen völlig überrascht. "Es war alles friedlich", sagt René Fessen, Gesellschafter des eingesetzten Sicherheitsunternehmens Premium Corps. "Bei uns gibt es keinen Rassismus." Das ist auch schwer vorstellbar, schließlich sorgt Premium Corps auch beim Karneval der Kulturen für Sicherheit. Fessen lässt jedoch durchblicken, dass es in den Vorjahren Probleme mit Gruppen junger Türken und Araber gab. Die Polizei musste mehrmals auf die Silvesterparty, um zu schlichten und Krawallmacher heraus zu holen. "Jeder Türsteher arbeitet mit seinen Erfahrungen - und hat nur wenige Sekunden Zeit, um zu entscheiden, ob das ein friedlicher oder ein schwieriger Gast sein wird." Dabei passierten auch Fehler, sagt Fessen. Mal komme jemand rein, der besser draußen geblieben wäre. Aber mal werde eben auch jemand abgewiesen, der friedlich gefeiert hätte. Einlasskontrollen muss es geben. Sonst können 10.000 Menschen nicht feiern. Aber der Preis kann sein, dass es Araber an der Tür besonders schwer haben.

Betroffene können sich wehren

Was Rassismus ist und was eine berechtigte Abweisung, ist im Nachhinein schwer zu klären. Doch Céline Barry ist sich sicher, dass die Erlebnisse der Silvesternacht kein Einzelfall sind. Sie arbeitet beim Antidiskriminierungsnetzwerk Berlin und berät Betroffene von Diskriminierung. "Solche Fälle können überall passieren", sagt Barry. In einem Berliner Club würden Türsteher mit einem Klicker "Ausländer zählen" und dann Einlassstopps verhängen. In einem anderen Fall wurde ein schwarzer Gast rausgeworfen und draußen rassistisch beleidigt. Mit der Beratung Barrys zog er vor Gericht, der Türsteher wurde bestraft. Im Jahr 2016 beriet Barrys Team 15 Menschen, die in Bars oder Clubs rassistisch behandelt wurden. Die wahre Fallzahl wird um ein Vielfaches höher liegen.

Sherif Mohareb Bild: rbb/Nico Schmolke

Für Clubs keine neue Diskussion

Den Berliner Clubs ist diese Diskussion bewusst. "Das Thema ist überhaupt nicht neu", sagt Sören Birke. Er leitet das Kesselhaus in der Kulturbrauerei und war in der Silvesternacht für die Sicherheit zuständig. Seit es Clubs gibt, werfen enttäuschte Gäste den Türstehern Rassismus vor. "Meistens liegt es aber am Verhalten der Gäste", sagt er. Eine breite Diskussion über Tür-Politik hält er aktuell für wenig sinnvoll. Alle Clubs würden sich intensiv bemühen, insbesondere neuen Menschen in der Stadt die Clubkultur nahe zu bringen. "Jeder muss erstmal lernen, wie man in einen Club reinkommt, wie man sich zu verhalten hat", sagt Birke. Türkische und arabische Gäste würde er mit gezielten Angeboten in die Kulturbrauerei holen, damit sie lernen, wie man friedlich zusammen feiert.

"Wir wissen, dass uns die Türsteher nicht mögen"

Berlin mit seinen liberalen Clubs ist deswegen wohl weiter als andere Städte. In München oder Freiburg mussten Clubs zuletzt Schmerzensgelder zahlen, weil sie nicht-deutsche Gäste an der Tür unfair behandelt hatten. Dennoch machen Araber auch in Berlin die Erfahrung, nicht immer dazuzugehören. Sherif Mohareb, Doktorand an der TU, berichtet, er sei an Silvester ebenfalls am Haupteingang zur Kulturbrauerei abgewiesen worden. "Für uns Araber ist das nichts Neues. Das sind ungeschriebene Gesetze", sagt er. "Wir wissen, dass uns die Türsteher nicht mögen."