Phänomen Lichtverschmutzung - "Wir haben die Nacht schon verloren"

09.03.18 | 18:00 Uhr

Sterne sind im Berliner Nachthimmel eine Seltenheit. Wenn nicht von den Wolken, werden sie von einem dunstig-grellen Lichtkegel verdeckt. Die so genannte Lichtverschmutzung verändert auch das gesamte Ökosystem. Von Mark Allhoff



Schwarz ist die Nacht schon lange nicht mehr, vor allem in Großstädten wie Berlin. Eine Lichtglocke über der Stadt sorgt für permanentes Leuchten. "Skyglow" nennt das der Physiker Christopher Kyba vom Deutschen Geoforschungszentrum (GfZ) in Potsdam. Eine Form der Lichtverschmutzung, ausgelöst durch künstliches Licht. Leuchtreklame, beleuchtete Schaufenster oder die Illumination großer Bauwerke wie dem Brandenburger Tor können Quellen dieser Lichtverschmutzung sein - "schlechtes Licht", sagt Kyba. "Es verändert das natürliche Tag-Nacht-Verhältnis."



Abgestrahltes Licht von unten lässt einen deutlichen Kegel entstehen. | Bild: FU Berlin

Schlaflos in Mitte?

Astronomen waren die ersten, die auf die zunehmende Lichtverschmutzung aufmerksam gemacht haben. "Das Licht wird nach oben abgestrahlt, dadurch entsteht ein Schleier, der die Sicht auf die Sterne teilweise unmöglich macht", erklärt Dr. Andreas Hänel, Leiter des Osnabrücker Planetariums. Er hat gemeinsam mit Forscherkollegen die Initiative gegen Lichtverschmutzung "Dark Sky" ins Leben gerufen. Kunstlicht hat aber auch negative Auswirkungen auf Mensch, Tier und Umwelt. Unbestritten ist die Tatsache, dass das Schlafhormon Melatonin durch künstliches Licht reduziert ausgeschüttet wird - der Schlaf-Wach-Rhythmus gerät aus dem Gleichgewicht. Dort, wo es besonders viel künstliche Beleuchtung gibt wie in Berlin-Mitte, können Menschen also schneller unter Schlafstörungen leiden.

Nachtaktive Tiere werden durch das Licht desorientiert. Die Kollision mit beleuchteten Objekten führt oft zum Tod. Das Max-Planck-Institut für Ornithologie konnte zudem nachweisen, dass das Licht von Straßenlaternen Vögel früher singen lässt. Dadurch verändere sich das Paarungsverhalten.



Nur in Thüringen ist es dunkler geworden

"Es gibt nur noch ganz wenige Orte in Deutschland, an denen es noch richtig dunkel wird", stellt der Kanadier Christopher Kyba klar. Im Gegenteil: Es wird immer heller. Das belegen aktuelle Satellitendaten, die Kyba kürzlich für den Zeitraum 2012 bis 2017 ausgewertet hat. Demnach strahlen die Nächte in allen Bundesländern - Berlin und Brandenburg eingeschlossen - entweder heller oder sie bleiben auf einem ähnlich hellen Niveau. Einzig in Thüringen ist es nachts in den vergangenen fünf Jahren dunkler geworden, was Kyba unter anderem auf die dort nach wie vor häufig verwendeten Natriumdampflampen zurückführt, deren Licht im Laufe der Zeit schwächer geworden ist.

Die Nacht zum Tag machen laut Kyba und anderen Forscherinnen nämlich vor allem LED-Leuchten, auf die in den westlichen Ländern aufgrund der Energieeinsparung und der längeren Strahldauer vermehrt umgerüstet wurde. "LEDs an sich sind nicht böse. In ihnen besteht viel Potential", meint Kyba. "Allerdings müssen sie gezielt und sinnvoll eingesetzt werden." Es werde noch zu viel Weißlicht genutzt, obwohl bei LEDs mit wesentlich abgedunkelteren Farben gearbeitet werden kann. Das führe automatisch zu einer Dimmung.



Zeitraffer-Video einer Forschergruppe der TU Berlin

Kein Grenzwert für Lichtemissionen

Was die künstliche Innenstadtbeleuchtung angeht, stehe Berlin im Vergleich mit anderen westlichen Metropolen wie New York aber gar nicht so schlecht da, sagt Josiane Meier, Doktorandin an der TU Berlin. Sie erforscht die Lichtverschmutzung aus der Perspektive der Stadtentwicklung. "Auffällig ist allerdings, dass große Lichtquellen wie Werbetafeln oder beleuchtete Konzerthallen die ganze Nacht lang nicht ausgeschaltet werden." In einem Forschungsprojekt hatte Meier die Dauerbeleuchtung an verschiedenen Orten in Berlin mit Zeitraffer-Videos festgehalten. "Das braucht niemand und kann leicht geändert werden."

Ein Problem sei laut Meier, dass es nicht wie beispielsweise bei Stickoxiden einen innerstädtischen Grenzwert für Lichtemissionen gibt. Das führe zu einer "Konkurrenz der Lichtintensität", die ins Unermessliche gehen könnte. Sie glaube aber daran, dass sich das künftig ändern wird. In einem eigenen Beleuchtungskonzept bis 2030 hat der Senat das Thema Lichtverschmutzung jedenfalls bereits berücksichtigt.

Berlin bei Nacht aus dem Weltraum

Berlin bei Nacht und von oben, fotografiert von Astronauten der Internationalen Raumstation (ISS) im Jahr 2016 - deutlich zu erkennen sind die hellen Lichtquellen in Mitte sowie am Flughafen Tegel. (Quelle: Image courtesy of the Image Science & Analysis Laboratory, NASA Johnson Space Center)

Lichtblick: Westhavelland

Um einen Sternenhimmel zu sehen, brauchen Berliner gar nicht so weit reisen. Der Sternenpark Westhavelland wurde als einer der dunkelsten Orte Europas deutschlandweit als erster von der International Dark Sky Association (IDA) in die Liste der deutschen Sternenparks aufgenommen. Dort werden die Orte aufgelistet, an denen der Blick zur Milchstraße fast vollkommen klar ist.

Für die Großstädte könne künstliches Licht natürlich nicht "komplett ausgeschaltet" werden, weiß Christopher Kyba. "Die Nacht haben wir schon verloren." Er wirbt aber für einen bewussteren Umgang mit Licht und meint damit jedes Individuum. "Das Tageslicht ist bis zu zehn Mal heller als das von Lampen, selbst wenn es bewölkt ist. Wir sollten am Tag mehr rausgehen und darüber nachdenken, ob wir die Mega-Gartenbeleuchtung wirklich brauchen."

Blick in den klaren Sternenhimmel in Gülpen (Sternenpark Westhavelland)