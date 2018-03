Es ist der höchste Lottogewinn, der jemals nach Berlin geflossen ist: Mehr als 42 Millionen Euro gehen an einen Glückspilz, der neun Tipps in einer Neuköllner Lotto-Bude riskiert hatte. Und das war nicht einmal teuer.

Der Eurojackpot in Höhe von genau 42.670.719,30 Euro geht nach Berlin-Neukölln. Ein Lotto-Sprecher sagte am Samstag, es sei noch unklar, ob es sich um einen Mann oder um eine Frau handele. "Er hat sich noch nicht gemeldet." Auch eine Tippgemeinschaft sei denkbar. In jedem Fall handelt es sich um den höchsten Lottogewinn, der jemals in Berlin erzielt wurde.

Der Eurojackpot hat schon mehrfach deutsche Lottospieler zu Multimillionären gemacht. So hatte ein Tipper aus Baden-Württemberg im Oktober 2016 das ganz große Glück. Er räumte 90 Millionen Euro ab - der Maximalgewinn in dieser Lotterie.