Der Millionengewinn aus dem Eurojackpot vom Freitag geht an zwei Männer aus Neukölln. Sie seien Arbeitskollegen, hieß es am Mittwoch von Lotto Berlin. Einer habe den Gewinn von fast 43 Millionen Euro geltend gemacht - der andere sei normal zur Arbeit gegangen.

Zwei Arbeitskollegen aus Berlin haben den rund 42 Millionen Euro schweren Eurojackpot am vergangenen Freitag geknackt. "Die Männer sind in ihren Vierzigern und arbeiten in Berlin-Neukölln bei demselben Unternehmen", gab ein Sprecher von Lotto Berlin am Mittwoch bekannt. Einer der Männer habe sich am Mittwoch bei Lotto Berlin gemeldet und den Gewinn geltend gemacht.

Der andere sei regulär bei der Arbeit geblieben. "Ich war sehr überrascht, wie ruhig und gefasst der Gewinner war, der hier war", so der Sprecher.

Die beiden Männer hätten ihren Schein am Montag vergangene Woche in Neukölln abgegeben und dann aus dem Fernsehen erfahren, dass der Eurojackpot nach Berlin-Neukölln gegangen ist. Danach hätten sie ihre Zahlen überprüft. Die beiden würden jede Woche gemeinsam tippen, erzählte der Sprecher weiter.