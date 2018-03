Bemalt, beklebt, gekerbt - auf ganz verschiedene Weise verzieren Künstler aus dem Spreewald und Umgebung ihre Ostereier. Die alljährliche Osteiermesse in Lübbenau lockte auch in diesem Jahr viele Besuche in das kleine Städtchen im Spreewald.

Die 19. Auflage der Lübbenauer Ostereiermesse hat an diesem Wochenende rund 2.000 Besucher angelockt. Das teilte ein Sprecher am Sonntag mit.

Auch in diesem Jahr versammelten sich Händler in der Nachbarschaft zum Lübbenauer Spreewald-Museum am Topfmarkt. Die ausstellenden Künstler kamen dabei aus Brandenburg, Berlin und der Oberlausitz und hatten ganz verschiedene Schwerpunkte. Dies reichte von der Floristik, über den Blaudruck bis zu Osterkörbchen. Die Besucher bekamen an mehreren Ständen die Gelegenheit, sich im Verzieren von Eiern zu versuchen