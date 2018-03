Nach dem Mord an einer 14-Jährigen in Berlin-Alt-Hohenschönhausen ermittelt die Polizei im Umfeld des Mädchens.



Die Untersuchungen konzentrierten sich derzeit auf das Umfeld der Jugendlichen, sagte Polizeisprecher Michael Gassen am Freitagmittag rbb|24. "Mit wem hatte sie Kontakt? Mit was hat sich sich in den vergangenen Wochen beschäftigt?" Es würden auch Nachbarn befragt mit Blick auf mögliche Auffälligkeiten am Tattag und davor.

An Spuren fehlt es momentan offenbar nicht. Wie Polizeisprecher Gassen sagte, sei derzeit kein Zeugenaufruf geplant. "Die Mordkommission sieht derzeit dafür keine Notwendigkeit."