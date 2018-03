Bild: rbb/Telenewsnetwork

Gewaltverbrechen in Alt-Hohenschönhausen - Erstochene Schülerin: Polizei nimmt Verdächtigen fest

11.03.18 | 12:50 Uhr

Am Mittwoch wurde eine 14-jährige in ihrer Wohnung in Alt-Hohenschönhausen getötet. Nun hat die Berliner Polizei einen Tatverdächtigen festgenommen. Der Mann wird am Sonntagnachmittag verhört.

Nach dem gewaltsamen Tod einer 14-Jährigen in Berlin-Alt-Hohenschönhausen hat die Berliner Polizei einen Tatverdächtigen. Ermittler nahmen am Sonntagvormittag einen Mann in seiner Wohnung fest, bestätigte eine Polizeisprecherin rbb|24. Zunächst hatten die Zeitungen "Bild" und "B.Z." über die Festnahme berichtet. Weitere Details zu dem Verdächtigen nannte die Sprecherin nicht, er wird von der Mordkommission verhört.

Zuletzt hatte die Polizei vor allem im Umfeld der Jugendlichen ermittelt. "Mit wem hatte sie Kontakt? Womit hat sie sich in den vergangenen Wochen beschäftigt?", nannte ein Polizeisprecher rbb|24 die zentralen Fragen. An Spuren fehlt es offenbar nicht, die Polizei verzichtete deshalb bisher auf einen Zeugenaufruf.

Schwer verletzt in der Wohnung gefunden

Die Mutter hatte ihre 14-jährige Tochter am Mittwoch gegen 17.30 Uhr schwer verletzt in der gemeinsamen Wohnung gefunden, wie die Polizei mitteilte. Sie habe dann Polizei und Rettungskräfte gerufen. Trotz eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen erlag das Mädchen seinen vielen Stichverletzungen. Eine Obduktion in der Rechtsmedizin bestätigte am Donnerstag, dass das Mädchen erstochen wurde. In der Wohnung in der Plauener Straße sicherten Experten der Polizei Spuren. Beamte durchsuchten auch die nähere Umgebung des Mehrfamilienhauses, wo sich unter anderem ein Baugrundstück befindet.

Sendung: Abendschau, 09.03.2018, 19.30 Uhr