Bei zwei Auseinandersetzung in Berlin sind am Wochenende zwei Männer schwer verletzt worden. In Berlin-Lichtenberg wurde am Sonntagmorgen ein Mann von Unbekannten angegriffen und lebensgefährlich verletzt.

Die Polizei teilte mit, der 29-Jährige sei im Bahnhof Frankfurter Allee mit drei Männern in Streit geraten. "Aus der Gruppe heraus erhielt er einen Fußtritt gegen den Oberkörper", sagte eine Polizeisprecherin auf Nachfrage des rbb. "Er stürzte nach hinten auf den Boden und blieb regungslos liegen." Der Mann musste in einer Klinik sofort operiert werden. Die Angreifer konnten unerkannt flüchten.