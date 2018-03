Bild: rbb/Klaas-Wilhelm Brandenburg

"Meet a Muslim" in Berlin - "Ich fand, ich habe zu wenige Muslime im Freundeskreis"

27.03.18 | 10:35 Uhr

Muslime treffen auf Nicht-Muslime und haben acht Minuten Zeit, sich kennenzulernen – das ist das Konzept von "Meet a Muslim" in Berlin. Das Speed-Dating funktioniert – aber die Rahmenbedingungen zeigen, wieviel es noch zu tun gibt. Von Klaas-Wilhelm Brandenburg

Montagabend, ein edles Restaurant in Berlin-Mitte. Aus den Lautsprechern erklingt leise Klaviermusik – außer in einem kleineren Nebenraum des Lokals. Dort ist es zu laut, als dass man noch die Hintergrundbeschallung hören könnte, denn zwölf Leute sitzen an einer langen Tafel und unterhalten sich rege miteinander – dabei kannten sie sich bislang nicht. Es ist die dritte Ausgabe von "Meet a Muslim" in Berlin. Hier sollen sich Muslime und Nicht-Muslime bei einer Art Speed-Dating kennenlernen – nur, dass am Ende keine Liebesbeziehung stehen soll, sondern ein gutes Gespräch und im besten Fall noch ein paar abgebaute Vorurteile. Acht Minuten Zeit hat jedes Paar, dann wird gewechselt – so lange, bis jeder Muslim mal mit jedem Nicht-Muslim gesprochen hat.

Betül Ulusoy ist eine der drei Organisatoren von "Meet a Muslim" | Bild: rbb/Ariane Böhm

"Ich fand, ich habe zu wenige Muslime im Freundeskreis"

Betül Ulusoy ist einer von drei Köpfen hinter der Veranstaltung. Die 29-jährige Juristin bereitet sich gerade auf ihr zweites Staatsexamen vor, gibt nebenbei Kurse im Staats- und Organisationsrecht. "Ich war einmal an der HU und habe dort ein Seminar gegeben, für Lehramts-Studierende im Master-Studiengang", erzählt sie. "Dort hab ich gefragt: Wie viele von Euch haben einen muslimischen Bekannten? Von ungefähr 60 Leuten haben sich drei gemeldet." Da war ihr klar: Daran muss sich etwas ändern. Durch einen Zufall lernte sie Karla Schönicke kennen, eine gläubige Christin, die bewusst Lust auf Neues hatte: "Ich fand einfach, ich habe zu wenige Muslime oder generell diverse Leute in meinem Freundeskreis." Deshalb trafen sich Ulusoy und Schönicke auf einen Kaffee, redeten lange miteinander über den Glauben und Alltägliches - "und so sind wir darauf gekommen, dass man einfach zusammen ins Gespräch kommen muss."

Karla Schönicke ist gläubige Christin | Bild: rbb/Ariane Böm

"Wir wissen, dass wir Hardliner nicht erreichen werden"

Sie lasen von einem Event in Melbourne, bei dem sich Muslime und Nicht-Muslime treffen. Das fanden sie gut, wollten dem Ganzen aber noch einen eigenen Dreh geben. "Speed-Dating fanden wir super, damit man verschiedene Perspektiven kennenlernt", sagt Schönicke. Und so war "Meet a Muslim" in Berlin geboren. "Wir wissen, dass wir Hardliner damit nicht direkt erreichen werden", gibt Karla Schönicke zu. Das sei aber auch nicht das Ziel: "Wir wollen die Leute ansprechen, die sowieso schon ein bisschen offener sind, aber vielleicht noch keinen Raum gefunden haben, um ihre Fragen loszuwerden." Diese könnten dann ihre Erfahrungen aus den Gesprächen in ihre Freundeskreise oder Familien tragen, "und dann haben sie vielleicht auch etwas zum Kontern, wenn der rassistische Onkel etwas sagt."

Der Ort des Treffens bleibt geheim - zur Sicherheit

Am Montagabend geht es in den Gesprächen allerdings oft gar nicht direkt um Glauben oder nicht Glauben, um Islam oder Nicht-Islam. Stattdessen um alltägliche Sachen: Wo wohnst Du, was machst Du so in Deiner Freizeit, warum bist Du heute hier – so wie auf vielen WG-Partys. Trotzdem wird die Vielfalt innerhalb des Islams deutlich: "Ich habe auch mit einigen Muslimen Meinungsverschiedenheiten", gibt eine muslimische Teilnehmerin zu, die ihren Namen nicht veröffentlicht haben will.

Bild: rbb/Ariane Böhm

Die Angst mancher Muslime, in der Öffentlichkeit erkennbar zu sein, macht dann doch wieder deutlich, dass der Islam in Deutschland immer noch ein schwieriges Thema ist – genauso wie die Tatsache, dass der genaue Ort des Treffens nicht öffentlich bekanntgegeben wurde. "Ich finde es schon bezeichnend, dass man das nicht konnte, weil befürchtet werden musste, dass vielleicht sonst Übergriffe auf die Veranstaltung stattfinden", sagt Matthias Danieli. Der 21-Jährige ist ein nicht-muslimischer Teilnehmer.

Pünktlich vor dem Ramadan gibt es das nächste Treffen

"Meet a Muslim" will gegen den Hass Worte setzen. Zumindest an diesem Montagabend sieht es so aus, als würde das klappen: Nach dem offiziellen Teil des Speed-Datings bleiben alle noch lange sitzen und reden weiter miteinander – nicht nur, weil sie erleichtert sind, die Zeitbegrenzung los zu sein. Manche tauschen fleißig Handynummern und E-Mail-Adressen aus. In etwa zwei Monaten gibt es dann das nächste Mal "Meet a Muslim" – pünktlich vor dem Ramadan.

Sendung: radioBerlin 88,8, 27.03.2018, 08:50 Uhr