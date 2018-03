Vor fast 27 Jahren wurde die zehnjährige Stephanie aus Weimar tot unter der Teufelstalbrücke gefunden. Am Sonntag hat das SEK Berlin einen Tatverdächtigen in Reinickendorf verhaftet - der Mann hat ein Teilgeständnis abgelegt.

Zwei Tage zuvor hatte sie ihre Familie als vermisst gemeldet. Das Mädchen aus Weimar hatte mit seinen Geschwistern und einer Freundin in einem Park gespielt - von dort war es spurlos verschwunden. Ein Mann habe Stephanie angesprochen und mit sich gelockt, sagten die Kinder, als Polizisten sie befragten. Die Ermittlungen blieben damals ohne Ergebnis. Lange Zeit passierte gar nichts - bis die Sonderkommission "Altfälle" die Arbeit an dem ungeklärten Verbrechen im vergangenen Jahr wieder aufnahm.

Nun hat die Polizei tatsächlich einen Verdächtigen verhaftet – und zwar in Berlin, teilten Ermittler am Dienstag auf einer Pressekonferenz mit. Es ist ein 65 Jahre alter LKW-Fahrer aus Reinickendorf. Am Sonntagmorgen gegen acht Uhr nahmen ihn Polizisten in seiner Wohnung in der Holzhauser Straße fest – erst, nachdem sich der Mann mit einer Eisenstange widersetzt hatte.

Die Staatsanwaltschaft wirft ihm vor, Stephanie ermordet zu haben, um einen Missbrauch an ihr zu vertuschen. Die Polizei hatte ihn über einen längeren Zeitraum observiert, rund um die Uhr. Weil er als LKW-Fahrer in Deutschland unterwegs war, habe man ihn "komplett begleitet", hieß es am Dienstag.

Der Verdächtige sei im Raum Weimar-Jena aufgewachsen und noch vor der Wende nach Berlin gezogen. In seiner Heimatgegend hatte er sich an Kindern vergangen, 1996 wurde er wegen sexuellen Missbrauchs zu mehreren Jahren Haft verurteilt. Deshalb waren seine Daten gespeichert, ursprünglich in den Akten zu einem anderen ungeklärten Mord an einem Kind.

Wie kamen ihm die Ermittler nach all den Jahren noch auf die Spur? Das liegt vor allem an der fortgeschrittenen Polizeitechnik. Daten aus hunderten Leitz-Ordnern dreier Mordfälle waren in ein neues Fallbearbeitungssystem eingegeben worden. Einer Ermittlerin fiel auf, dass die Spuren des LKW-Fahrers auch zum Fall Stephanie passten. DNA-Nachuntersuchungen, die früher noch nicht möglich waren, brachten nun den Hinweis: Der Mann ist mit hoher Wahrscheinlichkeit Stephanies Mörder.