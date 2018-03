In Alt-Hohenschönhausen ist ein 14-jähriges Mädchen Opfer eines Gewaltverbrechens geworden, das ergab die Obduktion. Die Mutter hatte ihre Tochter am Mittwoch schwer verletzt der Wohnung gefunden, das Mädchen erlag seinen Verletzungen.

Eine 14-Jährige ist in Alt-Hohenschönhausen erstochen worden. Rechtsmedizinische Untersuchungen untermauerten den Verdacht der Ermittler, dass das Mädchen Opfer eines Gewaltverbrechens wurde. Das teilte die Staatsanwaltschaft am Donnerstagmittag mit.



Die Mutter fand ihre Tochter am Mittwoch gegen 17.30 Uhr offenbar schwer verletzt in der elterlichen Wohnung. Sie rief den Angaben der Polizei zufolge Polizei und Rettungskräfte, das Mädchen erlag trotz eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen seinen schweren Stichverletzungen.

Die Hintergründe und das Tatgeschehen sind derzeit noch unklar. Die Mordkommission hat die Ermittlungen übernommen.

In der Wohnung in der Plauener Straße sicherten Experten der Polizei Spuren. Am Vormittag durchkämmten Beamte auch die nähere Umgebung des Mehrfamilienhauses, wo sich unter anderem ein Baugrundstück befindet.