Bild: dpa/Klaus Rose

Berliner Charité - Multiresistente Keime auf der Frühchenstation gefunden

28.03.18 | 16:36 Uhr

In einem Charité-Klinikum hat es in diesem Jahr bereits drei Fälle gegeben, in denen bei Frühgeborenen der multiresistente MRSA-Keim gefunden wurde. Ausdrücklich hieß es, dass keines der Frühchen erkrankt sei. Entdeckt wurden die Keime bei einem Routine-Check.



In einem Klinikum des Berliner Universitätskrankenhauses Charité sind in diesem Jahr bei drei Frühgeborenen multiresistente Keime gefunden worden. Man habe Erreger aus der Gruppe der MRSA-Stämme auf der Haut der Babys nachgewiesen, sagte eine Charité-Sprecherin am Mittwoch. Ausdrücklich wies die Charité daraufhin, dass keines der Kinder an einer MRSA-Infektion erkrankt sei. Die Keime seien nicht in den Blutkreislauf gelangt. Über den Keimfund hatten zunächst die "B.Z." und die "Berliner Morgenpost" berichtet.

Routine-Untersuchung führte auf die Spur der Keime

Wie es in einer am Mittwoch veröffentlichten Pressemitteilung der Charité heißt, wird bei stationär aufgenommenen Neugeborenen und ausgewählten Eltern "routinemäßig" ein sogenanntes Screening auf multiresistente Erreger durchgeführt, zu denen auch MRSA gehöre. "Erwartungsgemäß" würden dabei in unregelmäßigen Abständen "Patienten und Angehörige identifiziert, die MRSA-besiedelt sind, ohne krank zu sein", heißt es weiter.



Bei einem weiteren Frühchen habe der Verdacht auf den Keim inzwischen ausgeräumt werden können. Die kleinen Patienten seien "entsprechend separiert" worden. Die Frühgeborenen seien so gewaschen worden, dass die Krankheitserreger abgetötet wurden.

Ob es sich bei den drei Fällen um den gleichen MRSA-Stamm handele, sei derzeit noch offen. Um diese Frage zu beantworten, seien "hochspezialisierte molekularbiologische Untersuchungen erforderlich, deren Ergebnisse noch nicht vorliegen". Die Charité-Sprecherin verwies darauf, dass sich die Verbreitung von Keimen trotz strenger Hygienevorkehrungen nicht immer verhindern lasse.

Darmbakterien führten 2015 zu Lungenentzündungen

Es ist nicht die erste Ausbreitung potenziell gefährlicher Keime auf der Frühchenstation des Klinikums. Im April und Mai 2015 waren fünf Babys von Darmbakterien befallen worden. Sie hatten dadurch Lungenentzündungen bekommen, die mit Antibiotika behandelt werden mussten.

Sendung: Abendschau, 28.03.2018, 19:30 Uhr