Dabei handele es sich um die beiden am Tatort festgenommen mutmaßlichen Komplizen des getöteten 27-Jährigen. Einer der 27 und 40 Jahre alten Männer stammt ebenfalls aus Berlin, der andere aus Neubrandenburg. Was die beiden Männer ausgesagt haben, wollte die Staatsanwaltschaft aus Rücksicht auf die laufenden Ermittlungen nicht sagen. Es werde aber geprüft, ob Notwehr vorgelegen habe, sagte der Sprecher.

Bei dem mutmaßlichen Einbrecher, der am Donnerstag in Neubrandenburg (Mecklenburg-Vorpommern) erschossen wurde, handelt es sich um einen Berliner, wie am Freitag bekannt wurde. Wie ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Neubrandenburg mitteilte, sind zu dem Fall erste Zeugen vernommen worden.

Eine Zeugin hatte in der Nacht zu Donnerstag die Polizei angerufen, weil sie sah, wie sich in einer Ladenzeile der Oststadt drei Männer an einem Kiosk zu schaffen machten. Daraufhin seien mehrere Streifenwagen ausgerückt. Die Beamten sollen die Verdächtigen aufgefordert haben, den Kiosk zu verlassen. Dabei habe ein Beamter geschossen. Der 27-jährige Berliner wurde am Oberkörper getroffen und starb wenig später im Krankenhaus.

Gegen die beiden mutmaßlichen Komplizen ist am Freitag Haftbefehl erlassen worden. Bei ihnen hatten Ermittler den Angaben zufolge mehr als 30.000 Euro Bargeld gefunden, deren Herkunft die Verdächtigen nicht erklären konnten.

Ob die Männer bewaffnet waren, wollte die Staatsanwaltschaft sagen. Ermittler hätten den Tatort ausführlich nach Spuren untersucht, inzwischen sei der Kiosk wieder freigegeben. Das Geschäft liegt an der Hauptverkehrsstraße des Plattenbauviertels Oststadt.