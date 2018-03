Berliner Wissenschaftler arbeiten an Nashorn-Nachwuchs

Das letzte männliche Nördliche Breitmaulnashorn der Welt ist gestorben. Das 45 Jahre alte Tier mit dem Namen Sudan wurde im Wildtierreservat Ol Pejeta in Kenia eingeschläfert. Es habe zuletzt altersbedingt stark gelitten, hieß es am Dienstag.

Nach Sudans Tod gibt es weltweit nur noch zwei Tiere dieser Unterart des Breitmaulnashorns, Sudans Tochter und Enkelin, die ebenfalls in dem Reservat in Kenia leben. Mithilfe künstlicher Reproduktion versuchen Wissenschaftler, unter anderem am Berliner Leibniz-Institut für Zoo- und Wildtierforschung (IZW), den Fortbestand zu sichern. Eizellen der beiden Weibchen sollen mit vor längerer Zeit gewonnenen und eingelagerten Spermien verschmolzen werden - nicht von Sudan übrigens, sondern von einem genetisch weiter entfernteren Exemplar. Das soll Ende Mai/Anfang Juni geschehen, sagte Steven Seet vom IWZ rbb|24. Für die komplizierte Eizellenentnahme werden die Tiere ins italienische Cremona ausgeflogen.

Die so gewonnenen Embryonen sollen dann innerhalb der nächsten zwei Jahre in Weibchen des Südlichen Breitmaulnashorns eingesetzt werden. Diese Unterart gilt mit einem Bestand von über 20.000 Tieren als gering gefährdet.