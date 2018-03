Bild: imago/Marius Schwarz

Rettungskräfte am Limit - Jeder zweite Feuerwehr-Notruf ist kein Notfall

26.03.18 | 06:47 Uhr

Kaum tut was weh, ruft mancher die 112: In Berlin häufen sich die missbräuchlichen Anrufe beim Rettungsdienst. Mit gravierenden Folgen: Bei der Feuerwehr fehlen immer öfter Einsatzkräfte, weil die mit Notfällen zu tun haben, die gar keine sind.



Immer mehr Menschen wählen den Notruf 112. Aber nicht, weil es mehr Unfälle gibt, sondern weil die Hemmschwelle, den Rettungsdienst zu rufen, gesunken ist. Ein Schnitt in den Finger, eine starke Erkältung, ein Schluckauf - das ist alles schon gemeldet worden. Das Land Berlin mit seinen 3,7 Millionen Einwohnern steht beim Missbrauch von Notrufnummern bundesweit sogar an zweiter Stelle. Davor liegt nur noch Nordrhein-Westfalen mit fast 18 Millionen Einwohnern. Inzwischen steckt hinter gut der Hälfte aller Notrufe in Berlin kein Notfall.

Nur ein Drittel erreicht den Einsatzort schnell genug

Oft erhoffen sich die Anrufer von einem Transport mit dem Krankenwagen wohl einfach, dass sie im Krankenhaus schneller behandelt werden. Dass damit allerdings an anderer Stelle Kapazitäten abgezogen werden und Rettungswagen vielleicht nicht so schnell zur Stelle sind, wird vergessen. Oder es wird billigend in Kauf genommen. In Berlin soll ein Rettungswagen maximal acht Minuten nach eingegangenem Notruf am Einsatzort ankommen, erreicht wurde dies 2016 nur bei einem Drittel der Fälle. In Brandenburg soll der Rettungswagen nach 15 Minuten am Einsatzort erscheinen. Das klappt fast immer.

Massive Überlastung der Rettungsstellen

"Wir stellen fest, dass wir pro Tag rund 2.500 Anrufe bei uns in der Feuerwehrleitstelle verzeichnen, und daraus resultieren in der Regel 1.300 bis 1.500 Einsätze in 24 Stunden", sagt Thomas Kirstein von der Berliner Feuerwehr. "Da sieht man schon anhand dieser Zahl, dass wir sehr oft kontaktiert werden, ohne dass daraus ein Einsatz entsteht." An manchen Tagen sind es bis zu 1.700 Einsätze, doch nur ein Fünftel davon seien Brände - der Rest eben auch vermeintliche Notfallrettungen. Immer öfter müsse deswegen der Ausnahmezustand für die Rettungsdienste ausgerufen werden. "Das ist ein Zustand, den wir mit großer Sorge betrachten," so Kirstein, "denn wenn wir diesen Ausnahmezustand haben, gehen wir das Risiko ein, dass wir in der Brandbekämpfung später den Einsatzort erreichen, weil wir nämlich Löschfahrzeuge außer Dienst nehmen für zusätzliche Rettungswagen." Viele Rettungsstellen sind bereits stark überlastet. Infolge der Notrufe, die eigentlich keine sind, wird es noch schlimmer. Laut einer Studie, an der 55 deutsche Kliniken teilgenommen haben, sind schätzungsweise die Hälfte der Patienten keine Notfälle.

Alles zum Notruf Wann darf ich die 112 wählen?

Was muss ich dort angeben?

Irrtümer in Sachen Notruf Ist der Zustand lebensbedrohlich, muss die 112 angerufen werden. Klare Anzeichen dafür sind: Bewusstlosigkeit, Atemstillstand, Herzbeschwerden, Krampfanfälle oder starke Blutungen. Liegt eine akute Bedrohung des Lebens nicht vor, ist der Notruf nicht zu wählen. Gut zu wissen: Wer vorsätzlich einen Falschalarm auslöst, macht sich strafbar. Wer hingegen wirklich einen Notfall vermutet, muss keine Konsequenzen fürchten.

Oberste Regel beim Notruf: Keine Zeit verlieren . Man muss weder das Krankheitsbild korrekt einschätzen, noch sich langatmig vorstellen. In der Leitstelle werden sowieso alle wichtigen Informationen abgefragt. Und man braucht auch keine Angst zu haben, etwas falsch zu machen : Bei der Ersten Hilfe gibt es Schritt für Schritt Anleitungen am Telefon.

Irrtum 1: Mit einem Notruf und dem daraus resultierenden Rettungsdienst-Einsatz kann man sich den Gang zum Arzt sparen. Denn die Feuerwehr leistet nur eine medizinische Erstversorgung. Sie stellt keine Diagnosen oder verschreibt Medikamente. In der Regel muss also sowieso ein Transport in die Klinik erfolgen. Irrtum 2: Der Patient wird ins Krankenhaus seiner Wahl gefahren. Dem ist nicht so! Irrtum 3: Wer mit Blaulicht in die Notaufnahme kommt, ist schneller beim Arzt. Auch das gilt nicht. Jeder Patient wird in der Notaufnahme nach Dringlichkeit eingestuft. Da kann es also sein, dass man trotz Rettungsdienst ganz hinten auf der Warteliste landet.

Wie kann ich sonst Hilfe holen?

Wer meint, schnell einen Arzt oder zumindest eine fundierte medizinische Auskunft zu brauchen, kann sich an den ärztlichen Bereitschaftdienst wenden. Die Kassenärztliche Vereinigung bietet seit einigen Jahren dafür eine bundesweit gültige Nummer an. Außerdem haben auch viele Krankenkassen telefonische Beratungsdienste.

Wen anrufen, wenn es kein Notfall, aber trotzdem dringend ist? Der ärztliche Bereitschaftsdienst

Der ärztliche Beratungsdienst

Der zahnärztliche Notdienst

Der kinderärztliche Bereitschaftsdienst Die bundesweit gültige Rufnummer für den ärztlichen Bereitschaftsdienst lautet 116117 . Hier bekommt man eine Übersicht zu allen Notfallpraxen und deren Öffnungszeiten. Der Bereitschaftsdienst ist in Berlin rund um die Uhr erreichbar, in Brandenburg außerhalb der üblichen Arztsprechstunden. Auch nachts und an den Wochenenden. Fälle für die 116117 sind zum Beispiel schwere Grippeerkrankungen, Erbrechen, Bauchschmerzen oder ein Magen-Darm-Infekt.

In Berlin gibt es zusätzlich den ärztlichen Beratungsdienst unter der 030 310031 . Es handelt sich dabei um einen zusätzlichen Service der Kassenärztlichen Vereinigung Berlin. Hier kann man Ärzte telefonisch konsultieren und um medizinischen Rat fragen. Aber Achtung: Der Beratungsdienst ist zwar täglich erreichbar, aber jeweils nur bis 0:30 nachts. Am Wochenende und an Feiertagen dafür schon ab 8 Uhr morgens, unter der Woche ab 20 Uhr (Mo., Di., Do.) oder ab 13:30 Uhr (Mi. und Fr.) Krankenkassen bieten mittlerweile aber auch schon häufiger medizinische Beratungsdienste an, bei der Techniker Krankenkasse ist dies etwa TK-ÄrzteZenrum unter der 040 4606619100. Die Barmer hat den Teledoktor unter der 0800 3333500.

In Berlin erreicht man den zahnärztlichen Notdienst unter der 030-89004333 . In Brandenburg findet man außerhalb der normalen Öffnungszeiten über die Seite Zahnarzt-Notdienst.de eine noch geöffnete Praxis.

In Berlin kann man bei medizinischen Fragen, die Kinder betreffen, die 116117 anrufen. Den kinderärztlichen Bereitschaftdienst in Brandenburg kann man hier einsehen.

Alle Hilfen auf einen Blick Anlass Berlin Brandenburg Lebensbedrohlicher Notfall 112 112 Ärztlicher Bereitschaftdienst (Notarzt) 116117 116117 Zahnärztlicher Bereitschaftsdienst 030 89004333 Zahnarzt-Notdienst.de Kinderärztlicher Bereitschaftsdienst 116117 KVBB.de

Sendung: rbb Fernsehen, 26.03.2018, 20:15 Uhr