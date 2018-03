Geboren 1949 in Reichenbach in der Oberlausitz mit dem Namen Albrecht Dittrich. Studiert in Jena Chemie, bis ihn 1970 der russische Geheimdienst KGB anwirbt. Bis 1978 jahrelange Ausbildung zum Spion in Berlin und Moskau. Seine Aufgabe: politische Aufklärung. Er soll sich in den USA Machthabern in Politik und Wirtschaft nähern. Barsky etabliert sich als Computer-Spezialist und integriert sich in die amerikanische Gesellschaft. Währenddessen führt er parallel zwei Ehen: eine in Deutschland und eine in den USA.