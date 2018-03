Bild: Biber Erkner e.V.

Alternative Osterspiele in Stadt und Land - Oster-Sport: Eier schieben statt Eier schaukeln

31.03.18 | 08:34 Uhr

Zu Ostern Eier suchen ist nett - aber nicht innovativ, fast jeder hat es bereits x-mal gemacht. Da suchen viele Menschen nach Optionen mit mehr Spannung. Hier sind fünf Alternativen aus Berlin und Brandenburg. Von Tom Garus

1. Spreetreiben in Erkner

Obwohl es in diesem Jahr statt eines frühlingshaftem Anbaden wohl eher ein Eisbaden gibt, ist das "Spreetreiben in Erkner" die Oster-Pflicht-Tradition für hartgesottene Wasserratten. Gemäß der Tugend: "Es gibt kein schlechtes Wetter, es gibt nur falsche Kleidung" schlüpfen die Teilnehmer am Ostersamstag in ihre Neoprenanzüge und lassen sich von der Spreebrücke in Neu Zittau bis zum Strandbad Erkner am Dämeritzsee treiben. Moralisch und physisch unterstützt durch Musik, Zuschauer werden im Ziel die kreativsten der selbst kreierten Schwimmhilfen ausgezeichnet.

Bild: Biber Erkner e.V.

Ab neun Uhr können sich die Oster-Schwimmer im Strandbad Erkner anmelden und werden mit Reisebussen vom Strandbad zur Spreebrücke nach Neu Zittau gefahren. Der Startschuss fällt um 13 Uhr. Die Startgebühr pro Teilnehmer beträgt 15 Euro und das Ausleihen von Anzügen ist bei verschiedenen Tauchschulen und -shops möglich. Auch im Strandbad Wannsee wird über Ostern traditionell angebadet. Sechs Grad misst der Wannsee aktuell. Wer sich trotzdem hineinwagt und zwischen Karfreitag und Ostermontag zu den jeweils ersten zehn Badegästen gehört, erhält vom diensthabenden Bademeister eine Sauna-Freikarte geschenkt. 10 Uhr geht's los, der Eintritt und die Strandkorb-Ausleihe sind frei.

2. Ostereier Boßeln und Ostereierwerfen

Ein Osterspaziergang mit der Familie kann sich ganz schön ziehen. Damit die Gesprächsthemen erst gar nicht ausgehen, gibt es das Ostereier-Boßeln. in Anlehnung an einen in Europa weit verbreiteten Brauch. Dazu benötigt man nur ein paar bunte, hart gekochte Eier, und zwei Mannschaften. Ziel der beiden Teams ist es, alle Eier mit so wenig Würfen wie möglich zu einem vorher festgelegten Ziel zu bringen. Nach jedem Wurf läuft das gesamte Team zu dem Punkt, wo das geworfenen Ei gelandet ist. Die Mannschaft, die mit den wenigsten Würfen zum Ziel kommt, gewinnt. Ambitionierte Oster-Boßler geben sich schon mal Wettkampfstrecken von zwei bis drei Kilometern Länge. Gelegentlich arten Boßel-Wettbewerbe auch aus, wie hier in Nordfriesland:

Für Freunde des schnellen Spaßes ist das Ostereierwerfen ein heißer Tipp: Hier treten die Kontrahenten auf einer Wiese gegeneinander an und werfen ihre hart gekochten Eier so hoch oder so weit wie möglich – ohne, dass das Ei bei dem Aufprall zerbricht. Wer am höchsten oder weitesten kommt, gewinnt. Übermütige können das Spiel auch zum "Ostereier übers Hausdach werfen“ ausarten lassen. Diese traditionelle Spielform erfordert den Spielpartnern blindes Vertrauen: Das übers Dach geworfene Osterei muss vom Partner auf der anderen Seite des Hauses gefangen werden.

3. Osterlachen auf dem Tempelhofer Feld

Wem bei winterlichen Temperaturen über Ostern das Lachen abhanden kommt, findet es auf dem Tempelhofer Feld - selbst bei Regen - wieder: Der Verein "Kreativität und Lachen" lädt am Ostersonntag ab zwölf Uhr zum Osterlachen aufs Tempelhofer Feld. Dieses Ostersonntagsvergnügen steht ganz im Sinne des alten christlichen Brauchs, die Überlegenheit über den Tod durch Lachen und Freude zu symbolisieren. Die ursprüngliche, christliche Message dahinter: Der Tod hat sich an Christus verhoben und wird jetzt der Lächerlichkeit preisgegeben. Ganz so christlich soll es auf dem Tempelhofer Feld aber nicht werden. Statt einer witzigen Predigt des Pfarrers, soll der Lachflash mit spielerischen und kommunikativen Übungen ins Rollen gebracht werden. Und hier wird gelacht: Tempelhofer Feld, Haupteingang Columbiadamm, an der Friedhofsmauer entlang und dann auf dem Areal zwischen Imbiss "Tempelburger" und "Luftgarten". Die Veranstalter freuen sich über eine Spende, die zum Teil in ein soziales Projekt fließen.

4. Osterschießen

Hauptsache, es knallt: Für eine wirklich scheppernde Oster-Tradition schauen wir zu unseren sächsischen Nachbarn rüber in die Oberlausitz: Warum nur zu Silvester knallen, wenn es auch zu Ostern zur Sache gehen kann? In der Nacht von Karsamstag auf Ostersonntag (und manchmal auch schon am Nachmittag) ist das traditionelle Osterschießen hier das "große Ding". Pünktlich um Mitternacht wird eine "Karbidkanone" gebaut: Dazu wird ein Loch in den Boden einer Milchkanne gebohrt. Mithilfe eines Kunststoffdeckels wird aus der Milchkanne ein Geschoss. Zur Explosion kommt es, wenn ein Calcium-Karbid-Stück und ein wenig Wasser in die Milchkanne gegeben werden. Die Explosion katapultiert die Milchkanne hoch in die Luft – und den Knall hören vielleicht auch noch die Nachbarn in Brandenburg.

So sieht es aus:

Am Ostersamstag ab 14 Uhr lädt der Jugendclub in Purschwitz bei Bautzen zum Osterschießen ein. In den vergangenen Jahren fand ein Osterschießen außerdem in Orten wie Wehrsdorf, Ebersdorf, Purschwitz, Kirschau, Qualitz oder Oppach statt. Wer sich allerdings mit dem Gedanken trägt, das Osterschießen professionell zu betreiben, sollte sich klar machen: Unsere Nachbarn in Sachsen spielen diesbezüglich bereits in der Champions League.



5. Eiertrudeln und Eierschieben

Eiertrudeln ist eines der Oster-Happenings in Brandenburg, manchem auch bekannt als "Ostereierschieben". Bei dem Brauch lassen die Brandenburger farbige Ostereier einen Berg herunterrollen. Vor allem in der hügeligen Uckermark ist dieser Osterbrauch beliebt. Wessen Ei am weitesten "trudelt" oder die Schale der anderen dabei zerschlägt, hat gewonnen. Voraussetzung ist aber, dass die Schale ganz bleibt. Der besondere Kick: Der Sieger bekommt alle Eier. Viele Teilnehmer bringen selbst verzierte Eier mit, damit es beim Ostereier-Rennen später nicht zu Verwechslungen kommt. Am Ostersonntag ab 14 Uhr findet das Eiertrudeln zum Beispiel auf dem Belvedere am Pfingstberg in Potsdam statt. Beliebte Ziele sind ebenfalls der Brauhausberg in Potsdam, der Zierholter Berg in Buchow-Karpzow, oder der Mühlenberg in Falkenrehde. Der Heimatverein Rhinow e.V. lädt am Ostersonntag ab 14 Uhr zum Eiertrudeln am Vogelberg. Verbreitet ist auch eine zweite Variante, bei der dem herunter rollenden Ei ein weiteres hinterher geworfen wird. Ziel ist es, die Eier der anderen Mitspieler zu treffen. Gewonnen hat derjenige, der die meisten Eier abschießen konnte und dessen Ei selbst noch heil geblieben ist. Wer es hingegen noch entspannter angehen lassen will, probiert das "Eierschieben" aus. Hierbei lassen die Spieler ihre Eier einen kleinen Hügel hinunterrollen. Gewonnen hat derjenige, dessen Ei am weitesten rollt oder noch unbeschädigt das Spiel überstanden hat.