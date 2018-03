Niedlicher Panda-Nachwuchs dürfte in Berlin noch auf sich warten lassen: Der Berliner Zoo will in diesem Frühjahr noch keinen Zuchtversuch mit den beiden Großen Pandas wagen. Pandadame Meng Meng (Träumchen) sei mit vier Jahren noch zu jung für eine Paarung, sagte eine Zoo-Sprecherin.

Meng Meng war im vergangenen Sommer zusammen mit dem Panda-Männchen Jiao Qing aus der chinesischen Zuchtstation Chengdu nach Berlin gekommen. Die beiden schwarz-weißen Tiere, die jeden Tag kiloweise Bambus kauen, zählen im Zoo zu den Publikumslieblingen.