Tagebuch aus Köpenick - Wie ich meine Familie plastikfrei durch die Fastenzeit bugsiere

05.03.18 | 18:33 Uhr

Aschermittwoch im unchristlichen Berlin: Mit der Fastenzeit habe ich eigentlich nichts am Hut, dennoch inspiriert mich ein Zeitungsartikel zum Thema Plastikverzicht. Mein Freund und ich beschließen, bis Ostern alle Plastikverpackungen wegzulassen. Tagebuch eines Verzichts. Von Bettina Rehmann

Aschermittwoch, 14. Februar: Der Entschluss

Jedes Mal nach dem Einkaufen kommt das große Wegwerfen: Jede Gurke, die Tomaten, jedes Stück Käse, der Aufschnitt - alles ist in Plastik eingepackt. Wenn wir zuhause den Kühlschrank oder die Vorratskörbe ein- und die Einkaufskiste ausgepackt haben, ist der Gelbe Sack schon wieder halb voll. Wenn dann noch die Joghurtbecher, Süßigkeitenverpackungen und Tetrapaks dazukommen, quillt er über. Geht das nicht anders?



Am Aschermittwoch reden alle über Verzicht, auch Spiegel-Online bringt einen Erfahrungsbericht zum Thema "Müll-Diät". Und plötzlich funkt es: Können wir das nicht auch mal probieren, fragen mein Lebensgefährte und ich uns? Aus dem Bauch heraus entscheiden wir, dass es sofort losgehen soll - über die gesamte Fastenzeit wollen wir auf Plastik verzichten. Sechseinhalb Wochen. Konsequent.



Na gut, in der ersten Woche viellleicht noch nicht ganz, denn wir haben noch viele Plastik-umhüllte Vorräte: von Nudeln über Chips in Tüten bis zu Windeln für unseren anderthalbjährigen Sohn, Toilettenpapier (das natürlich auch in Plastik eingeschweißt im Supermarktregal liegt), Spülmittel, Duschgel … die Liste ist endlos und wir haben noch keine Ahnung.



Donnerstag, 15. Februar: Plastikfrei im Discounter

Eine Whatsapp-Nachricht von meinem Lebensgefährten: "Essen ist kaum was da, Laune leidet sehr", lese ich auf dem Nachhauseweg von der Arbeit. Jetzt holt uns unser Vorhaben ein: Wir hatten die Entscheidung zum Plastikfasten gestern spontan getroffen, ohne einen vorherigen Blick in den Kühlschrank. Um den Feierabend zu retten, mache ich also kurz im Discounter um die Ecke, im Lidl, Halt.



Ich habe nicht einmal einen Jutebeutel dabei, daher hole ich mir zuerst an der Kasse eine Papiertüte, und packe da alles rein: Brötchen, an den Bananen muss ich vorbei laufen, da die Bio-Bananen mit einem Plastik-Aufkleber zusammengehalten werden. Käse finde ich gar keinen ohne Plastikverpackung. Nur beim Weichkäse bin ich unsicher, woraus die Verpackung besteht, lasse ihn aber liegen. Ich laufe auch an der Butter vorbei - ich weiß einfach noch zu wenig. Avocados sind im Angebot, Äpfel aus Italien sind zu kriegen - unverpackt -, auch Fleischtomaten aus den Niederlanden.



Die Bio-Gurke ist eingeschweißt, geht nicht. Ich kaufe noch Eier, obwohl ich ja auf die auch verzichten wollte, wegen des Bio-Schwindels, aber irgendetwas müssen die Kinder ja essen - ab heute ist schließlich auch die neunjährige Tochter meines Freundes da. Viel ist nicht in der Papiertüte, der praktische Einkauf zu Fuß wird wohl in den nächsten Wochen passé sein. Für meine Laune kaufe ich noch einen Wein - in der Glasflasche.

Freitag, 16. Februar: Wochenmarkt in Friedrichshagen

In einem Blog lesen wir, dass die Butterverpackungen meist aus geschichtetem Papier und Aluminium bestehen, zusammengehalten von Plastikleim. Auf dem Wochenmarkt in Friedrichshagen, gleich auf der anderen Spreeseite, freue ich mich über in einfaches Papier gewickelte Bio-Butter aus Münchehofe. 2,85 Euro für 250 Gramm. Mit dem Preis kann ich leben, es ist auch noch regional.



Ein paar Stücke Käse lasse ich mir direkt in die mitgebrachte Tupperdose legen. Das würden sich Kunden immer öfter wünschen, sagt der Verkäufer, das kenne er schon. Leider gibt es keinen Harzer, und das ist eine kleine Katastrophe. Der Lieblingskäse meines Sohnes ist aus. Manchmal steht er sogar vor dem Kühlschrank und verlangt nach einer Rolle – ich wundere mich mittlerweile schon nicht mehr. Als "Wessi" akzeptieren meine Geschmacksknospen diesen fettarmen, stinkenden Sauermilchkäse erst seit ein paar Jahren. Am Gemüsestand muss ich schnell sein, damit nicht jede einzelne Obst- oder Gemüsesorte in eine einzelne Plastiktüte gepackt wird und halte schnell meine Jutebeutel hin.

Samstag, 17. Februar: Einladung zur Geburtstagsparty

Wir sind zu einer Geburtstagsparty eingeladen, als Geschenk haben wir ein Spiel besorgt, zum Glück schon vor der Fastenzeit, sonst hätten wir es wegen der Plastikverpackung nicht kaufen können.



Ich will es einpacken, doch da wir beginnen zu diskutieren, ob wir dadurch nicht noch unnötig Verpackung, die ohnehin nur weggeworfen wird, selbst produzieren. Mein Lebensgefährte würde die Verpackung am liebsten weglassen, mir geht das zu weit: Geschenke auszupacken ist zu schön, schon wegen der Vorfreude. Als Kompromiss entscheiden wir uns aber für Packpapier.



Für das Geburtstagskind gibt es übrigens sogar einen selbstgebackenen Kuchen, im "NP"-Supermarkt in der Nähe entdecke ich eine Kokos-Margarine zum Backen, die in Papier verpackt ist. Mehl und Zucker, check. Beim Zucker ist sogar die Großhandels-Packung, in der die einzelnen Zuckerpakete liegen, aus Papier – das finde ich super und lobe in Gedanken den umsichtigen Lieferanten (früher hätte ich mir darüber vermutlich niemals Gedanken gemacht).

Sonntag, 18. Februar: Kein Ausflug in den Hofladen

Sonntag ist Einkaufs-Pause. Wir wollen aber mal sehen, ob es nicht Bauernhöfe in der Umgebung gibt, wo wir direkt Kartoffeln und anderes Gemüse kaufen können.



Doch die Websuche ist nur mäßig erfolgreich: Es gibt viele Bauern mit Hofläden, sogar einige, die sonntags geöffnet haben, aber sie sind alle zu weit weg. Eine Stunde mit dem Auto nach Beelitz zu fahren, um Kartoffeln einzukaufen, entspricht ja auch nicht gerade unserer Idee von Verzicht.



Der Sonntagsausflug zum Bauernhof fällt also flach. Da wohnen wir schon jwd in Berlin, fast in Brandenburg, und trotzdem können wir nicht einfach (wie ich als Kind) mit der Milchkanne zum Nachbarn laufen. Den Frust lassen wir aber gar nicht erst aufkommen, wir haben in den letzten Tagen hervorragend gekocht, mit frischem Gemüse vom Markt, haben immer gut gegessen und stellen fest, dass man eigentlich auf nichts verzichten muss (naja, bis auf die Lieblingsschokolade meines Lebensgefährten, aber er hat den Hersteller, der sich mit seinem Bio-Fairtrade-Konzept eigentlich Nachhaltigkeit auf die Fahnen schreibt, bereits über Facebook angeschrieben, ob er nicht unser Vorhaben mit einer umweltgerechteren Verpackung unterstützen wolle, leider bisher ohne Antwort).

Montag, 19. Februar: Verzweiflung an der Käsetheke

Im Rewe-Supermarkt bin ich auf der Suche nach Milchprodukten. Milch finde ich in gläsernen Pfandflaschen, die man mit Deckel wieder abgeben kann. Es ist keine Bio-Milch, denn die gibt es hier nicht im Glas. Aber gut, es geht uns ja um die Verpackung. Auch Joghurt gibt es im Pfandglas.



An der Käsetheke jedoch wird es emotional. Dort liegt Harzer! Ich frage die Verkäuferin, ob sie mir den Käse in meine mitgebrachte Dose packen kann. Aus hygienischen Gründen sei das nicht möglich, sagt die Dame. Doch sie ist bemüht, mir zu helfen und fragt noch einmal kurz bei der Chefin nach. Und die sagt nein.



Nun versuche ich zu diskutieren: Der Harzer wird für 88 Cent pro Stück verkauft. Die Verkäuferin müsste ihn nicht einmal wiegen. Aber jetzt erklärt sie, das ginge trotzdem nicht, da sie dafür ja auch einen Bon ausdrucken müsste. Ich verstehe die Argumentation nicht. Es ist zum Verzweifeln! Wir diskutieren weiter, das Gespräch dreht sich im Kreis. Sie ist sichtlich hin und hergerissen, ob sie mir den Harzer einfach geben soll und damit gegen die Regeln aufbegehrt. Schließlich bittet sie mich, doch mal bei der Chefetage nachzufragen, denn viele würden ja darum bitten, aber sie könne eben nicht einfach so zustimmen, die Hygiene, wissen Sie, die Hygiene!

Dienstag, 20. Februar: Frust im Biomarkt

Da es uns sonst (noch) an nichts mangelt, sammeln wir reichlich Erfahrungen beim Lebensmitteleinkauf. Mein Lebensgefährte war heute im Bio-Supermarkt einkaufen und ist jetzt enttäuscht bis frustriert. Nur Obst und Gemüse, Eier, Getränke und Milch sowie immerhin Joghurt seien dort nicht ausschließlich in Plastik verpackt gewesen, berichtet er.



An der Käsetheke sind alle Sorten in kleinen Stückchen in Plastik eingeschweißt. Auf seine Frage an den Verkäufer, warum alles in Plastik verpackt sei, entgegnet der: "Wie soll es denn sonst frisch bleiben?" Wie wäre es damit, die Scheiben frisch von großen Käselaiben zu schneiden, schlägt er vor. Und überhaupt, sagt mein Freund dann und redet sich in Schwung, so viele hundert Sorten, die niemand brauche – das gehe doch ohnehin an der Idee von Bio vorbei!



Doch die andere Seite ist schon abgetaucht. Das Gespräch mit dem Verkäufer ist beendet, mein Lebensgefährte erntet nur noch Schulterzucken. Und wir haben wieder keinen Harzer.

Mittwoch, 21. Februar: Windelweich