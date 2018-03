Entflohener Tegel-Häftling in Belgien gefasst

Mit einer Attrappe täuschte Anfang Februar ein Häftling das Wachpersonal im Hochsicherheitsgefängnis in Tegel – und konnte fliehen. In Belgien wurde er schließlich unter falschem Namen gefasst und identifiziert. Jetzt soll er nach Berlin überstellt werden.

Ein Anfang Februar aus der JVA Tegel entflohener Häftling ist in Belgien festgenommen worden. Das bestätigte die Berliner Staatsanwaltschaft rbb|24 am Mittwochmittag. Zuerst hatte die B.Z. berichtet .

Die belgische Polizei hatte den Mann bei einem Diebstahl festgenommen, wie die Staatsanwaltschaft rbb|24 mitteilte. Der Mann war offenbar bereits am 14. Februar gefasst worden, allerdings unter einem falschen Namen. Nach Abgleich seiner Fingerabdrücke wurde er schließlich als der in Berlin-Tegel entflohene Häftling identifiziert - gegen ihn lag ein europäischer Haftbefehl vor.

Das Fehlen des zu mehreren Strafen verurteilten Mannes war am 8. Februar bemerkt worden. Der 24-Jährige hatte die Wachleute mit einer Attrappe getäuscht. Er hatte eine Figur aus Kleidung, Toilettenpapier, Stoffresten und einer Mütze gebaut und unter der Bettdecke versteckt. So hatte er bei einer Zählung den Eindruck erweckt, dass er dort liegen würde. Er war dann vermutlich am Unterboden eines Lkw aus dem Gefängnis entkommen und etwa vier Wochen auf der Flucht.

Der Mann wurde wegen Diebstahls und räuberischer Erpressung zu einer vierjährigen Haftstrafe verurteilt. Die Polizei suchte ihn mit Hilfe von Fahndungsfotos.